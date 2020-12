Baena se convierte en el principal foco de coronavirus de Córdoba en puertas de la Navidad

La pandemia de covid-19 se ha comportada en la localidad de Baena como un diente de sierra en esta segunda ola, con subidas y bajadas consecutivas sin que la batalla al virus se haya ganado por completo. Y ahora, en puertas de la Navidad, a escasos tres días de la Nochebuena, el municipio de la Campiña Este se ha convertido en escenario del principal foco de SARS-CoV-2 de la provincia, con la detección de 79 contagios en la última semana, 43 de ellos tan solo desde el pasado viernes.

El número de infectados por coronavirus empezó a elevarse la pasada semana con la detección de un brote en una residencia de mayores, que cuenta en la actualidad con unos 40 contagios según ha podido saber el Día. La Consejería de Salud y Familias, de hecho, ha llegado a medicalizar el centro, pues se teme que este número pueda verse incrementado en los próximos días.

No obstante, la exponencial subida de casos no está centrada únicamente en este geriátrico, ya que en torno a la mitad de los nuevos contagios no pertenecen a ella, sino a ciudadanos del municipio sin un rango de edad determinado y que, probablemente, hayan podido contagiarse tras reuniones en las que no se han respetado las normas establecidas.

Así las cosas, estos nuevos datos han disparado por encima de los 500 puntos la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días, una barrera de la que Baena bajó a finales de noviembre y que ahora, de nuevo, se vuelve a rebasar. Así, el índice actual se sitúa en 534,1 casos por 100.000 habitantes, resultado de sumar 103 positivos en 14 días.

Como único aspecto positivo tras el fin de semana, destacan los 34 nuevos pacientes que ya han superado la enfermedad y la confirmación de que no se mueve el número de fallecidos, que sigue estando en ocho personas. De continuar este aumento de contagiados, es probable que las autoridades tanto sanitarias como políticas se planteen la posibilidad de endurecer las restricciones en este municipio del Guadajoz y Campiña Este.