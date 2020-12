PSOE e IU alertan de que el centro de salud de Albendín se puede quedar sin médico

Los grupos PSOE e IU de Baena han presentado una moción conjunta para su debate en el próximo pleno municipal con el fin de conseguir un acuerdo relativo a la recuperación y refuerzo de los servicios sanitarios en la pedanía de Albendín, dado que “en estos momentos el servicio es precario e insuficiente”.

Así al menos, lo ha explicado el portavoz del PSOE en Baena, José Andrés García, quien ha detallado que “desde que se jubiló el anterior médico el servicio no se está cubriendo de forma eficaz y se está produciendo una merma en la Atención Primaria ya que no se están cubriendo totalmente las ausencias del mismo por motivo de guardias o descansos y porque el profesional que lo sustituye en estos días solo está presente unas horas y no el día completo”.

De otro lado, el edil socialista ha criticado que tras la reunión mantenida entre todos los partidos políticos en Albendín a mediados del pasado mes de noviembre para ejecutar una obra de urgencia en la denominada casa de los maestros que permitiese ampliar las instalaciones del centro de salud y crear un circuito covid,”a día de hoy no se sabe nada” y ha pedido al equipo de gobierno que “no demore más esta cuestión”.

Por su parte, el portavoz de IU, David Bazuelo, ha señalado que “la presencia del actual facultativo que presta su servicio en el centro de salud de Albendín no está garantizada, especialmente por lo precario de los contratos que se le ofertan, corriéndose el riesgo de quedar esta plaza vacante si el médico recibiese oferta de mayor estabilidad en otra localidad y por lo tanto toda la población de Albendín quedaría sin servicio de atención primaria”, de ahí que haya insistido en “la necesidad de conseguir la interinidad de la plaza”.

Bazuelo ha indicado que “es una moción que nace del acuerdo adoptado por unanimidad en la junta vecinal de Albendín, de ahí que esperamos que se apruebe por unanimidad de todos los grupos” y ha detallado que “hoy se han presentado en el registro de la Delegación de Salud las más de 900 firmas que se han recogido y validado en la pedanía de los 977 habitantes que hay”.

Entre los acuerdos que presenta esta moción se encuentra recuperar los niveles de prestación de servicios sanitarios y los programas de Salud Pública, para devolver a la población a los niveles de salud y garantías sanitarias previos a la pandemia, así como instar al Consejo de Gobierno de la Junta a garantizar durante todo el año sin interrupción, el mantenimiento de la actividad de la asistencia sanitaria, los programas de prevención, de promoción de la salud y de vigilancia epidemiológica.

Además, se insta a la Junta a reforzar el Centro de Atención Primaria de Albendín para prestar el servicio en horarios más amplios, así como contar con la atención en especialidades como la pediatría y cubrir de manera estable e inmediata la plaza tanto de Médico de Familia como de ATS y reforzar la atención administrativa que hasta el momento viene siendo prestada por el Ayuntamiento, estableciendo los protocolos y/o convenios necesarios para regularizar esta atención.