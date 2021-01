Coronavirus: Contagiados 28 mayores de la residencia de Belmez tras recibir la primera dosis de la vacuna

El virus SARS-CoV-2 sigue expandiéndose de manera desenfrenada por el distrito sanitario Norte de Córdoba, incluso entre quienes ya han empezado a vacunarse contra el covid-19. De hecho, un nuevo brote localizado en la residencia parroquial de mayores Virgen de los Remedios, en Belmez, arroja ya 31 positivos: 28 son mayores y tres, trabajadores. Todos recibieron el pasado 5 de enero la primera dosis de la vacuna de Pfizer, según ha confirmado este miércoles el alcalde belmezano, José Porras (PSOE). Pese a ello, el virus ha irrumpido en el centro, por lo que los contagiados no recibirán la segunda dosis, que se iba a inocular esta semana.

El distrito sanitario Norte, en el que se integra Belmez, es actualmente la zona cero de la pandemia en Córdoba, con una tasa récord de 1.528,1 casos por 100.000 habitantes, la más elevada del conjunto de Andalucía. A 20 de enero, la incidencia concreta en Belmez es de 581,6 casos, resultado de sumar 17 positivos en los pasados 14 días, por lo que sobre la localidad ya pesa un cierre perimetral.

En esta cifra, no obstante, aún no computan las infecciones en la residencia debido a la demora de varios días con que suele producirse el volcado de datos, por lo que es muy probable que el municipio, de 2.923 habitantes, rebase la incidencia de 1.000. Esto conllevaría no solo el confinamiento municipal, sino también el cierre de la hostelería y de todo el comercio no esencial, como asume el alcalde.

Los primeros síntomas leves aparecieron el lunes, y a partir de ese momento se activó el plan de contingencia, así como un programa de humanización para que los residentes puedan llevar a cabo actividades que les ayuden a estar activos, ha informado el centro. Fuentes oficiales explican que “todos los residentes, así como los trabajadores, se encuentran bien”. La mayoría son asintomáticos y una minoría presenta los síntomas leves “de un resfriado”, según la residencia. “Confiamos en que puedan pasar el contagio solo con estos síntomas”, insisten.

“No nos explicamos qué ha podido pasar”, cuestiona el primer edil, quien destaca la rigidez que siempre ha caracterizado la actuación del geriátrico desde que estalló la crisis sanitaria, con las visitas restringidas desde hace meses. Este viernes, bomberos del parque de Peñarroya-Pueblonuevo realizarán labores de desinfección en el centro.

El brote en la residencia supone un nuevo eslabón en la larga cadena de historias que atan a Belmez con el coronavirus. El pasado 20 de marzo, un vecino se convirtió en la primera víctima mortal del covid-19 en Córdoba. Y en verano, al inicio de la segunda ola, fue de los primeros núcleos en autoconfinarse. La situación era ahora relativamente tranquila en comparación con términos municipales vecinos, porque las restricciones se han llevado “a rajatabla” durante la Navidad, destaca el alcalde. El brote en la residencia en pleno periodo de vacunación abre un nuevo escenario.