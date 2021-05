El Consejo de Seguridad Nuclear y Enresa revisan la ampliación de El Cabril y los problemas de la celda 29

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha celebrado telemáticamente una reunión del comité de enlace entre el CSN y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA (Enresa). Entre otros asuntos, en esta cita se ha abordado la situación del único centro de almacenamiento de residuos nucleares que hay en España y que se localiza en la localidad cordobesa de Hornachuelos.

Según ha informado el CSN, en cuanto a los residuos de baja y media y de muy baja actividad, durante este encuentro se ha revisado el programa de actuaciones para la ampliación de las celdas de almacenamiento de El Cabril y la situación del Plan Integral de actuaciones en la celda 29 para la resolución del agua recogida en la misma.

Por parte de Enresa se ha explicado que los resultados obtenidos de la aplicación de este plan son muy favorables, manteniéndose un seguimiento de los mismos hasta confirmar la completa resolución del problema.

Como ya avanzó este periódico, la ampliación que tiene en mente el Ejecutivo para El Cabril es ampliarlo con 12 celdas más para 2028, todo a través de una nueva plataforma que contenga residuos nucleares de media y baja intensidad.

El Cabril cuenta actualmente con una capacidad de almacenamiento acondicionado de unos 50.000 metros cúbicos y dispone de 28 celdas. No obstante, casi el 80% de ese espacio está ya ocupado, por lo que Enresa considera necesaria la ampliación para poder tratar y guardar los restos que generen las centrales nucleares –y otros operadores– una vez que se desmantelen.

En cuanto a la celda 29, las filtraciones de agua se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para Enresa desde hace ya varios años. No obstante, la entidad pública siempre ha señalado que esta incidencia no supone ningún riesgo relevante. Pese a todo, la entrada de líquido no se ha terminado de solucionar, hasta el punto de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) llegó a ordenar que esta celda se mantenga "fuera de uso hasta comprobar la efectividad de las medidas adoptadas para garantizar las funciones y comportamiento previstos en las bases de diseño de la instalación”.

Además de El Cabril, durante la reunión se ha revisado igualmente el estado de las actividades en curso y previstas por Enresa, según los cronogramas que identifican los hitos más significativos de los desmantelamientos, como son el licenciamiento del Plan de Restauración del Emplazamiento de José Cabrera (Zorita, Guadalajara) y el próximo inicio del desmantelamiento por fases de Santa María de Garoña (Burgos).

Sobre este último, se han comentado los hitos de licenciamiento más significativos, como el Plan de Gestión de Combustible Gastado y Residuos de la instalación, que el CSN deberá informar para su aprobación como paso previo al otorgamiento de la propia solicitud de autorización de desmantelamiento y transferencia para la fase 1.