El Centro de Convenciones acogerá una Feria de los Municipios de Córdoba renovada

La Feria de los Municipios de Córdoba de 2024 ya tiene fecha y lugar de celebración. Esta muestra, muy demanda por las propias localidades de la provincia, tendrá lugar del 21 al 24 del próximo mes de noviembre y estrenará nueva ubicación: el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de la capital cordobesa.

Ha sido el presidente de Iprodeco, Félix Romero, quien ha hecho el anuncio en el turno de ruegos y preguntas del Pleno de la Diputación de Córdoba, donde ha anotado que el objetivo de la muestra es que se convierta "en el mejor escaparate posible de los pueblos" de la provincia.

También ha reconocido que uno de los retos es "rejuvenecer" al público que acude a la muestra y que, al mismo tiempo, "las empresas hagan negocio". Aunque no ha dado más pistas de cómo será esta futura feria, Romero ha indicado que también contará con la participación de empresas del sector agroalimentario de la provincia, que expondrán sus productos.

El Pleno de la Diputación de Córdoba, por otra parte, ha dado luz verde al Plan Provincial de Reactivación Económica mediante la asistencia a municipios y entidades locales menores en el ámbito de sus competencias y también a una primera modificación presupuestaria del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) por incorporación de remanentes, por importe de casi 778.000 euros, con la que se dotarán tres programas del organismo provincial y se realizarán pagos pendientes.

La portavoz del PP en la institución provincial, Ana Rosa Ruz, ha explicado que "esta modificación permite la dotación de tres programas con 150.000 euros cada uno, 450.000 euros en total. Se trata del Programa Provincial de Apoyo a la Infancia y Familias, el de Envejecimiento Activo y Saludable y de Participación Social del Mayor". "Estos programas son importantes para los colectivos a los que se dirigen ya que se basan en actividades de carácter grupal y comunitario. Además, fomentan la participación social de la ciudadanía y sirven para cumplir algunas de las funciones encomendadas a los Servicios Sociales Comunitarios", ha manifestado. Estos tres programas permiten poner en marcha actuaciones de carácter preventivo y terapéutico para propiciar el desarrollo y la integración de la población a la que se dirigen, es decir, niños, familias y mayores, y disminuyen las situaciones de riesgo social. Por otro lado, ha continuado Ruz, “con esta modificación presupuestaria el IPBS se pone al día del pago de facturas atrasadas por la prestación del servicio provincial de ayuda a domicilio de urgencia del mes de diciembre de los años 2021, 2022 y 2023”.

Mociones aprobadas

La sesión plenaria ha resultado bastante monótona a la hora de aprobar los puntos incluidos en el orden del día, aunque como es habitual, el debate entre los diputados se ha producido en el turno de las mociones en las que, de nuevo, se han abordado temas de ámbito nacional y se han hecho referencia también a los socios de gobierno del PSOE en el palacio de la Moncloa.

Así, ha salido adelante una moción relativa a la petición al Gobierno central que reduzca las peonadas en el campo para cobrar el subsidio agrario y renta agraria planteada por el grupo de IU. La moción ha contado con el rechazo de Vox, mientras que el PP, IU y el PSOE han votado a favor "en defensa de los agricultores".

A ella se ha sumado otra iniciativa, presentada por el PSOE, y centrada en el destino del remanente de tesorería del resultado de la liquidación del presupuesto de 2023 y que el 30% del mismo se dirija al Plan Diputación Invierte.

La sesión plenaria, además, ha acordado una moción presentada por Vox para la mejora de las condiciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, servicio de Vigilancia Aduanera e Instituciones Penitenciarias. Otra de las iniciativas que ha recibido luz verde ha sido la presentada por el PSOE en apoyo a la Dependencia y una más sobre la mejora del servicio ferroviario de la provincia de Córdoba, planteada por el PP.

Agua en la zona Norte

Justo este miércoles que se cumple un año ya desde que la Junta declarase el agua de la zona Norte no apta para el consumo, los grupos de la oposición han planteado preguntas y ruegos en la sesión plenaria sobre el estado de las obras y cuándo volverá el suministro a las cosas de más de 80.000 vecinos de las comarcas del Alto Guadiato y Los Pedroches.

El encargado de responder a las cuestiones ha sido el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, quien no ha dado una fecha concreta de la vuelta del agua potable a los grifos, aunque se ha mostrado confiado en que sea en un breve espacio de tiempo. No en vano, este pasado lunes ya avanzó que el agua potable y apta para el consumo humano volvería esta semana.

En su intervención, Fuentes ha recordado de nuevo las cinco actuaciones que se han llevado a cabo. Así, ha hecho referencia a los ultrasonidos para "intentar disipar la incidencia de las algas en la contaminación del pantano de La Colada" y también la obra en el depósito de El Cuartanero centrada en la ejecución de depósitos de dióxido de cloro para tratar el agua de La Colada. "Ya está edificado y los equipos están allí y entrarán en funcionamiento este mes", ha indicado.

El presidente de la Diputación también ha recordado que en la auditoría sobre conducciones que van desde La Colada hasta Sierra Boyera, que son 40 kilómetros de tuberías, se detectaron seis incidencias de fuga, una de ellas "relevante", pero "se ha procedido a su resolución". Otro de los puntos que ha expuesto es que la cubrición de los de los depósitos de Sierra Boyera ya está hecha.

La quinta y última actuación que ha citado ha sido la del montaje de los tabiques la cloración por flotación para potabilización de las aguas, valorada en un millón de euros, y que empezará a funcionar a principios del mes mayo.

Respecto al consumo del agua, Fuentes vuelto a exponer que para que la Junta de el ok definitivo y vuelva a todos los grifos es necesario que los análisis que se llevan a cabo den negativo para ello. Por el momento, ha anotado los resultados "son favorables y hasta que no se acabe con el último detalle, la Junta no dará certificado de apa para el consumo".

"No se está perdiendo ni un minuto, se están analizando todos los resultados", ha agregado, al tiempo que ha subrayado que el agua de esta zona Norte de la provincia de Córdoba actualmente "tiene una calidad impresionante" y su turbidez se encuentra por debajo del 15%.