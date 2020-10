Ceballos pide al PSOE que “reflexione” sobre Baena porque “no es momento de mover sillones”

La secretaria general del PP de Córdoba, María Luisa Ceballos, ha pedido al PSOE este martes en Baena que “reflexione” porque “hay temas con los cuales no se puede jugar como son el desarrollo económico, la recuperación y la salud”, y ha insistido en que “no es momento de hacer una moción de censura y mover sillones”.

En opinión de Ceballos, “ahora más que nunca se necesita la unión y la recuperación económica en este pueblo” y no “ver cómo el Ayuntamiento se paraliza durante los próximos seis meses por un cambio de gobierno”. La dirigente popular ha criticado que el PSOE se preocupe por este asunto y no de “cuidar de la salud, evitar que se cierren negocios y poner reivindicaciones sobre la mesa para evitar el despoblamiento”.

La secretaria general del PP cordobés, ha subrayado que “estamos hablando de la ambición absoluta del PSOE que no aceptó la mayor derrota de la democracia reciente en la que pasó de tener 5.173 votos en las elecciones de 2015, obteniendo una gran mayoría absoluta, a los 2.707 votos en 2019 y perdiendo siete concejales”.

Para Ceballos, “un resultado tan nefasto y caótico hubiese supuesto en una situación normal la dimisión de los concejales de esa lista electoral y, sin embargo, en vez de hacer esto, lo que se vivió fue un intento de conformar un gobierno imposible en el cual dentro lo más importante era una lucha encarnizada entre el PSOE de Baena”.

De otro lado, la también alcaldesa de Priego de Córdoba, ha asegurado que “por el contrario, el PP desde el minuto uno vino a intentar trabajar por los baenenses, mejorar su vida y acabar con esa continuada forma de actuar instaurada en el Ayuntamiento en la que la falta de democracia que supone no abrir las ventanas desde el punto de vista democrático hizo que muchos temas no se conociesen y muchos asuntos no se investigasen en cuanto a su legalidad”.

Ceballos ha destacado que “el PP, junto a los compañeros de Ciudadanos, pueden presumir con la boca grande de haber trabajado por este pueblo porque estuvieron más de seis meses en los que no percibieron retribución económica alguna y estuvieron en una situación límite desde el punto de vista personal y sus propios trabajos”. “Nadie como ellos pueden tener la mirada limpia y la cabeza alta a la hora de plantear que han trabajado por el bien de su pueblo”, ha sentenciado.

Finalmente, la dirigente del PP ha precisado que “parece que el PSOE tiene algo que ocultar porque ha sido justo cuando se ha aprobado una partida presupuestaria para ver con un asesoramiento jurídico una serie de cuestiones acerca de unos expedientes, cuando se habla de la moción de censura”.

Por último, la alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, ha recordado que “Ceballos ya sufrió una moción en Priego que era injusta y después sus vecinos en las urnas le dieron la razón y la pusieron otra vez en el lugar del que nunca debió salir” y ha pedido al PSOE que “recapacite porque no hay razones para hacer una moción”.

Asimismo, Piernagorda ha agradecido tanto a los concejales del PP como a los de Cs, “que den día a día lo mejor de sí mismos, sigan con las mismas ganas de siempre y sean una piña haciendo un gran esfuerzo de poner en común lo mejor de nosotros con un trabajo muy intenso”.