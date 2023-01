Cabalgata de Reyes de Pozoblanco: Todas las novedades, horario y recorrido

El Ayuntamiento de Pozoblanco y numerosas asociaciones y colectivos de la localidad ultiman la salida de la gran Cabalgata de los Reyes Magos, que arrancará este jueves por la tarde a partir de las 18:00 desde el Recinto Ferial con una ampliación de la animación a pie de calle y con 600 personas implicadas.

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha explicado que el Consistorio ha apostado una vez más por darle al cortejo la máxima brillantez, un esfuerzo que ya se viene realizando en los últimos años y que ha convertido a la Cabalgata pozoalbense, por participación y colorido, en una referencia en el Norte de la provincia de Córdoba.

La concejala de Festejos, Lola García, ha dado a conocer que este año se repartirán 5.000 kilos de caramelos y 16.000 bolsas de aperitivos, que también se lanzarán durante el recorrido. Igualmente se realizará por la mañana, desde las 12:00, la recepción de los Reyes Magos, en la que se repartirán 1.600 bolsas de regalo a los niños en el hall del Teatro El Silo.

Previamente, a las 09:45 se realizará la recepción a los Reyes Magos en el hall del antiguo Ayuntamiento y a partir de las 10:00 realizarán un recorrido por los centros sociales, de mayores y asistenciales de la localidad. En concreto, la comitiva pasará por el Centro de Salud Pediatra Carmen Domínguez, el Hospital Comarcal Valle de Los Pedroches y las sedes de Afemvap, el Camf, Prode, la Asociación Recuerda, la Residencia Muñoz Cabrera y la Residencia Nuestro Padre Jesús Nazareno. Además el Cartero Real ha estado estos días recibiendo a unos 1.000 niños que han acudido al hall del antiguo Ayuntamiento para depositar su carta a los Reyes Magos.

La Cabalgata contará con un total de 15 colectivos implicados con 11 carrozas y ocho pasacalles y animación a pie. Concretamente participan el Club Hípico, la Banda de Los del Perdón, la cofradía de La Borriquita, Ampa de los Salesianos, Cofradía del Perdón, Ampa Manuel Cano, Ampa La Inmaculada, Banda de cornetas y tambores “Sayones”, Ampa de Ginés de Sepúlveda, Ampa Virgen de Luna, fundación Prode, Cofradía de Los Dolores, Agrupación musical La Soledad y cofradía de El Silencio.

La concejala de Urbanismo, Mayores y Tráfico, Anastasia Calero, ha informado de que la Cabalgata arrancará mañana a las 18:00 y tendrá el siguiente recorrido: Recinto Ferial, Paseo de los Llanos, Feria, Cronista Sepúlveda, Real, Misionero César Fernández, San Isidro, Avda. Villanueva de Córdoba, Paseo de la Herradura, Antonio Porras, Avda. Marcos Redondo, Avda. Vva. de Córdoba, Mayor, Real, Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, Jesús, Plaza de Santa Catalina, Benedicto XV, Avda. Villanueva de Córdoba, Paseo de la Herradura y Avda. El Silo.

El servicio de limpieza también intensificará la labor durante la jornada y estarán operativos desde la finalización del cortejo para completar una limpieza integral. Entre las recomendaciones del Consistorio está la de respetar las zonas valladas, la de no utilizar paraguas para la recogida de caramelos o la de no subirse a farolas o a mobiliario público para ver el paso de la comitiva. También se le pide a los asistentes a la Cabalgata que eviten cruzar por delante de las carrozas y vigilancia para que los niños no se acerquen a los vehículos durante la recogida de caramelos.