CCOO trasladará a la Inspección las deficiencias de los parques de bomberos de Córdoba

CCOO trasladará a la Inspección de Trabajo las deficiencias que ha detectado en los distintos parques de bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba si no toman de "inmediato" medidas para paliarlas.

El responsable de CCOO en el Consorcio de Bomberos y actual presidente del comité de empresa, Antonio Mellado, ha explicado este viernes que "llevamos semanas realizando visitas a los distintos parques de bomberos de la provincia, en las que hemos registrado múltiples deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales y eficiencia energética".

En este sentido, Mellado ha indicado que hay parques de bomberos en donde no se han llevado reformas para mejorar la eficiencia energética, como es el caso del de Montilla y en Hinojosa del Duque, el mobiliario es "anticuado, reciclado e incluso donado por terceros".

En otros parques, según el comunicado de CCOO, como el de Peñarroya-Pueblonuevo o Baena no hay torre de prácticas por "no mencionar las humedades en cocheras sin cerramientos, puntos de recarga de baterías de los vehículos que no cumplen la normativa vigente o sobrecostes en la construcción del nuevo parque de Montoro".

El presidente del comité de empresa ha asegurado que esperan que el Consorcio de Bomberos, del que dependen los diez parques comarcales que hay en la provincia y uno auxiliar en Hinojosa del Duque, "tome medidas de inmediato porque en algunos casos se está poniendo en riesgo la salud y la integridad del personal". Mellado advierte que, de no ser así, CCOO dará traslado a la Inspección de Trabajo porque "estamos hablando de la salud y la seguridad de las personas, que debe ser fundamental".