El Ayuntamiento de Puente Genil destaca el trabajo en seguridad de la Policía Local durante las navidades

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio Gómez, ha defendido la actuación de los agentes de la Policía Local durante las pasadas fiestas navideñas, saliendo al paso de las críticas por la falta de control de las aglomeraciones de personas producidas especialmente en el entorno de la avenida Manuel Reina en la confluencia con la calle Manuel Melgar.

“Hemos controlado los puntos conflictivos y que suponen una mayor aglomeración de personas, sobre todo en el espectáculo del Paseo del Romeral, con una patrulla allí, y otra a pie recorriendo la Matallana”, ha explicado el concejal de Seguridad, quien ha destacado que cuando se produce una concentración de personas de ese calibre en un lugar concreto “y no pueden intervenir cinco o diez agentes generando una situación insegura para los mismos y para la ciudadanía, lo que hacen es tomar nota y sancionar, y eso es precisamente lo que han hecho las patrullas en esa zona donde ha habido más aglomeración de personas”.

En respuesta al concejal de Izquierda Unida, Jesús David Sánchez, que había reclamado más seguridad en este punto, Gómez ha referido que el edil de IU debía haber preguntado antes de hablar del tema “porque ha habido sanciones los días 18, 24, 31 de diciembre y 1 de enero, que era cuando más ciudadanía había en la calle en esos puntos, y todos esos establecimientos a los que hace referencia están sancionados, sobre todo con denuncias por exceso de aforo en terrazas. Los agentes certifican el aforo en función del número de veladores y, si se excede, se multa. También ha habido sanciones por estar personas sin mascarilla dentro del establecimiento, y los agentes han sancionado lo que estaba en su mano”, ha apuntado.

El concejal de Seguridad ha añadido que seguramente algunos “querrían que llegaran allí los boinas, con los chalecos y escudos para ponerse a pegar porrazos, pero esto no funciona así, las denuncias se redactan, se ven conforme a la ordenanza y, en función de si son reiteradas o no, se ponen con mayor o menor cuantía”. “Luego ha habido un refuerzo de limpieza para poder volver a la normalidad lo antes posible, y eso es lo que hemos venido haciendo. Echamos en falta desde los ayuntamientos que la Junta hubiera cogido el toro por los cuernos y que hubiera adoptado medidas para intentar evitar este tipo de situaciones que hemos visto”, ha dicho el edil.

Gómez ha puesto de manifiesto que “el Ayuntamiento no puede coartar que la gente salga a la calle, no puede imponer horarios más restrictivos, ni limitar el aforo en las terrazas ni tampoco limitar el interior en los establecimientos, eso compete a otra administración que ha sido más laxa. Se ha recomendado que las cabalgatas no se celebraran, que fueran estáticas y han dejado la puerta abierta a que se celebren por calles más anchas. El Ayuntamiento, siendo consciente de la situación sanitaria, y sabiendo que Puente Genil es una referencia en la comarca, ha tomado una serie de medidas y ha actuado en esa línea", ha destacado.

Así, por ejempló, ha detallado que se canceló la carrera de Navidad, "otros clubes también han cancelado actividades donde estaba previsto que viniera gente de fuera y nosotros lo hemos hecho con la cabalgata”, ha recalcado Gómez, quien ha insistido en que “la seguridad ciudadana y los policías han estado en la calle trabajando igual que el resto del año, velando por la seguridad de los ciudadanos y por controlar las ordenanzas. No va a haber intervenciones drásticas porque no nos corresponde, hay otras medidas que se pueden aplicar”, ha puntualizado.