El Ayuntamiento de Pozoblanco acuerda la cesión de La Salchi para albergar la Oficina Comarcal Agraria

El edificio de La Salchi de Pozoblanco se cederá a la Junta de Andalucía para el futuro traslado de la Oficina Comarcal Agraria Pedroches I (OCA). Se trata de una decisión adoptada en el pleno extraordinario del Ayuntamiento pozoalbense y que ha salido adelante con el único voto a favor del PP, puesto que los tres grupos políticos de la oposición, PSOE, Ciudadanos e IU, votaron en contra.

La misma opción de voto fue la adoptada en el cambio de usos del edifico que se amplía de social y comercial a institucional, servicios generales, social y cultural, con objeto de albergar en el espacio restante del emblemático edificio proyectos de carácter cultural. La decisión acordada por el pleno hace abandonar definitivamente el proyecto de centro patrimonial y cultural que todos los grupos políticos abogaban de forma conjunta en sus respectivos programas electorales.

El Pleno se ha celebrado después de que la oposición criticara la decisión y de que un grupo de historiadores de la localidad tildaran de "ataque al patrimonio" la cesión del espacio al Ejecutivo autonómico.

En la sesión plenaria, el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, volvió a incidir en las tres opciones que se han barajado para optar por su cesión definitiva, es decir, ceder a la Junta de Andalucía un tercio del edifico para albergar las oficinas de la OCA por 30 años con opción de prórroga y, así hacer uso del mismo; mantenerlo cerrado por otros cuarenta años y dejarlo abandonado en el olvido; o asumir un proyecto cultural de envergadura que supone una inversión de más de cuatro millones de euros que comprometería los proyectos prioritarios de Pozoblanco como son la residencia de mayores, la reforma del mercado de abastos o la ampliación del polígono industrial.

Por su parte, los portavoces de los grupos de la oposición justificaron su voto en contra tanto para el cambio de usos del edifico como para la cesión del mismo a la Junta de Andalucía sin diferir mucho en sus motivaciones. Los tres grupos coincidieron al afirmar que el sector agropecuario de Pozoblanco y la comarca de Los Pedroches se merecen unas instalaciones de nueva planta y mejor accesibilidad que el que ofrece La Salchi, lo que evitaría la fragmentación de usos de un edificio que tiene protección estructural.

El portavoz de IU, Miguel Calero, declaró que es el equipo de gobierno quien “rompe el consenso sobre el proyecto cultural de La Salchi, de forma unilateral adopta una decisión sin dar cuentas a la oposición y a la sociedad”, y aun así, puso sobre la mesa la opción de ceder un solar cerca del Polideportivo Municipal para la construcción de un edifico de nueva planta que reúna los requisitos de accesibilidad que se merecen los ganaderos, evitando así un traslado a La Salchi.

Sobre el futuro del edificio, desde IU se planteó la posibilidad de solicitar una Escuela Taller para la recuperación del edificio y “así no hipotecarlo para 30 años”.

Desde Ciudadanos, su portavoz, Pedro García, hizo hincapié en que “el estar en desacuerdo con el equipo de gobierno en esta cesión, no quiere decir que despreciemos a los ganaderos, lo que es pura demagogia y se los están utilizando para poner al sector en su contra”. También aclaró que esta decisión unilateral “ha sobrepasado el límite, al enterarnos por la prensa de un asunto de interés general para la sociedad, mostrando así un total desprecio a los corporativos que forman este pleno”.

La portavoz del PSOE, Rosario Rossi, por su parte, indicó que esta decisión no redunda en el beneficio de Pozoblanco, al no existir una contraprestación en la cesión del edifico a la Junta de Andalucía, además de seguir un proceso en el que no se ha consultado ni a la oposición ni a los grupos culturales de la localidad. Además, Rossi recordó que el cambio de uso del edificio presentado por el PP no va acompañado de un plan de usos que justifique el “trocear La Salchi”.

Ante estas valoraciones en el pleno por los grupos de la oposición, el portavoz del PP, Eduardo Lucena, afirmó que sus posturas estaban “creando fragmentación en la política y se está perdiendo el respeto”, y que en la campaña socialista La Salchi se respeta no habían tenido en cuenta que esta cesión va a respetar la estructura arquitectónica del edificio y su valor social, poniéndola al servicio de la sociedad, “no es lo que a ustedes les interesa, sino lo que interesa a los ciudadanos de Pozoblanco”.

Lucena aclaró que con esta cesión se está promoviendo la reutilización de los edificios existentes, sin necesidad de tirar y construir nuevos espacios, además de defender que “la ganadería y la agricultura también es cultura”.

El portavoz de los populares también abordó a apuesta por crear un centro patrimonial y cultural y recordó que es inviable por la cuantía económica que supone avalar el proyecto.

En la defensa de la decisión adoptada, el alcalde recordó las inversiones en espacios culturales que se han realizado en Pozoblanco con anterioridad como el Teatro El Silo, el Auditorio del Recinto Ferial, la reforma y ampliación de la Biblioteca Municipal, o la sala de exposiciones de la Cruz de la Unidad.