El Ayuntamiento de Baena lleva a Pleno un Plan Antifraude para no perder las ayudas europeas

El concejal de Presidencia en el Ayuntamiento de Baena, José Andrés García (PSOE), ha anunciado que la Corporación Municipal se va a reunir esta tarde en sesión plenaria extraordinaria y urgente para aprobar el Plan Antifraude del Consistorio y evitar que se pierdan las subvenciones europeas concedidas.

García ha señalado que “de no aprobarse se perderían los 2,4 millones de euros del Plan de Turismo en Destino que el Gobierno central destinó a Baena” y ha indicado que “nos hemos encontrado que los proyectos no estaban hechos y hemos tenido que redactar las memorias que es lo justo que nos piden para no perder la subvención cuyo plazo finaliza el 30 de junio”.

El edil de Presidencia ha detallado que “la normativa europea de los planes Next Generation obliga a que para acceder a esos fondos europeos hay que tener aprobado un Plan Antifraude”, de ahí que haya habido que “elaborar una serie de mecanismos para luchar contra el fraude y que el anterior equipo de gobierno no aprobó a pesar de que es obligatorio para no perder los 2,4 millones de euros”.

De otro lado, el concejal de Transparencia, David Bazuelo (IU), ha informado de que a la misma sesión plenaria se va a llevar para su aprobación un nuevo expediente de reconocimiento extrajudicial de obligaciones por valor de 460.000 euros, de facturas que “que ya están revisadas y con el visto bueno de intervención para poder pagarse, entre ellas 175.000 euros en facturas pertenecientes a la ayuda a domicilio”.

Bazuelo ha insistido en que “ni una sola factura es de este equipo de gobierno, sino del equipo de gobierno anterior” y ha anunciado que además se han encontrado “con otro expediente de 521.820 euros de facturas que ni tan siquiera están firmadas y ahora hay que hacer una gran labor por parte de los técnicos para revisarlas”.

Finalmente, el concejal de Transparencia ha lamentado que han visto “una tercera sorpresa y es que hay 16.000 euros de facturas que se han aprobado y que tienen reparo de la intervención y que el equipo de gobierno saliente no ha tenido a bien levantar” por lo que ha pedido a los proveedores “un poco de paciencia” a pesar de que “no tienen culpa”.