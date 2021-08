La protección de La Alianza frena la instalación de toldos en la plaza Nacional de Puente Genil

La sombra tardará en llegar a la plaza Nacional de Puente Genil. La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Verónica Morillo (PSOE), ha informado de que el Ayuntamiento no ha podido instalar la estructura prevista para el sombreado en este entorno, ya que ello “depende de la autorización de la Junta de Andalucía al pertenecer dicha plaza al conjunto arquitectónico de La Alianza”, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Morillo respondió así a una pregunta realizada por el PP que se había interesado por las causas del retraso. La concejala también aprovechó para indicar que las obras de reposición de imbornales en el barrio bajo concluirán en septiembre, y que en los próximos meses se sustituirá el colector de las calles Santos y Cosano “aunque no es una actuación urgente”. La edil precisó también que el Consistorio no tiene conocimiento de la problemática existente en la calle Badolatosa pese a las quejas vecinales. Morillo afirmó que es cierto que “el colector está deteriorado y se sustituirá cuando se concluya con el expediente de contratación”.

Precisamente sobre este punto, el portavoz del PP, Sergio Velasco, mostró su sorpresa acerca del desconocimiento oficial de la situación de la calle por parte del Consistorio ya que los vecinos presentaron un escrito hace más de dos años. Este aspecto fue rebatido por el alcalde, Esteban Morales, quien reiteró que no se dispone de esa información, “por lo pudiera ser que el escrito lo remitieran directamente a Aqualia”.

Sin desinfección especial en los coles

A diferencia de lo ocurrido el pasado año, el Ayuntamiento no realizará de cara al inicio del próximo curso una desinfección especial de los centros educativos de la localidad. Así lo ha puesto de manifiesto el alcalde, Esteban Morales, quien en respuesta a una pregunta formulada en el Pleno por el concejal de Izquierda Unida Jesús David Sánchez, ha indicado que los alcaldes de los municipios de la provincia llevan manteniendo reuniones sobre este asunto, “y no vamos a continuar con ello porque se trata de una competencia que no es municipal, y la situación epidemiológica tampoco hace necesario ese plus de limpieza en colegios”.

Morales sí adelantó que “lo que si vamos a hacer es continuar con la compra de purificadores de aire para duplicar los adquiridos el año pasado, y eso mejorará de cara al invierno para tener una renovación adecuada el aire en los centros”.

Asuntos urbanísticos

Del mismo modo, durante el turno de ruegos y preguntas del Pleno, el portavoz municipal del PP, Sergio Velasco, ha trasladado al equipo de Gobierno que además de la necesaria actuación para la mejora del adoquinado del paseo del Romeral, se hace necesario intervenir en otros puntos de la localidad, donde dicho adoquinado se encuentra en mal estado, como es el caso de la esquina de la Avenida Manuel Reina con la Avenida de Andalucía, o la calle Don Gonzalo.

Velasco se interesó por las obras de limpieza del canal de La Alianza, las fechas de inicio de las obras de reurbanización de calle Ancha y del inicio de las obras de mejora del parque infantil de Galana, formulando también dos ruegos, uno relativo a la mejora del camino viejo de la Cuesta del Molino “que tiene un deterioro enorme y un uso importante”, y otro sobre la excesiva velocidad de los camiones que transitan por la zona de Cordobilla, “especialmente los que salen de las canteras”, reclamando un control de la Policía Local al respecto.

En este sentido, y sobre el adoquinado, el alcalde, Esteban Morales, explicó que “llevamos tiempo planteando que la empresa se hiciera cargo de su reparación por su mala ejecución en el material utilizado”. También con respecto a la obras en la calle Ancha dijo que emprezarán “justo el día después de que acabe la Semana Santa del próximo año, ya que entre Navidad y Cuaresma es una calle que tendrá bastante uso”.

Sobre el arreglo del camino viejo de la Cuesta del Molino, el alcalde dijo que está en el plan de asfaltado junto a otras muchas calles de la localidad, “un plan que cuenta con una dotación de 300.000 euros y del que se beneficiarán muchas calles”. Morales añadió que “el ajardinamiento de La Galana está a punto de comenzar” y también que la Policía Local ha tomado nota de la velocidad de los vehículos de gran tamaño que circulan por la carretera de Cordobilla”.

Por otra parte, sobre las mejoras en la calle Don Gonzalo, también concretó que cuando se disponga de más personal y operarios en el área de Obras y Urbanismo, con la incorporación de los albañiles que están de baja, se procederá a su rehabilitación y mantenimiento”. Por último, el alcalde dijo que los trabajos para resolver los problemas de acumulación de lodos en el canal de La Alianza avanzan según lo programado y “esperamos que la CHG anuncie pronto las obras a realizar para no duplicar los esfuerzos del Ayuntamiento”.

En última instancia, desde IU su portavoz, Jesús David Sánchez, planteó al equipo de Gobierno que haga lo posible para que la convocatoria de subvenciones a colectivos se convoque lo antes posible, con la idea de que no se demore en el tiempo. Sánchez también se mostró dispuesto a avanzar en las negociaciones del Consistorio con Emproacsa para que sea la entidad provincial la que se haga cargo del servicio municipal de agua una vez que expire la concesión con Aqualia, y avanzó que su grupo se reunirá la próxima semana con el PSOE.