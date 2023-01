Alcaracejos vive con absoluto éxito 'Los coloquios de la infancia de Jesús'

Éxito absoluto en la primera de las representaciones de Los coloquios de la infancia de Jesús en Alcaracejos. Esta primera representación se ha celebrado con el cartel de no hay billetes. Muchos vecinos de esta localidad de Los Pedroches y de otros municipios de la comarca, además de alguno que otro llegado de las provincias limítrofes de Badajoz y Ciudad Real, no han querido perderse una cita que se celebra cada cuatro años y que este año había despertado mucha expectación dado que los Magos de Oriente han aparecido a lomos de dromedarios, un animal poco corriente no solo en Los Pedroches sino en toda España.

Los Coloquios de la Infancia de Jesús es una muestra de teatro popular en la que participan más de 150 personas y que es colofón a unas fiestas en las que la localidad vallesana va a recibir miles de visitas gracias a la apuesta del Ayuntamiento por la Navidad tradicional. Se trata de un espectáculo para el que se han dispuesto 640 localidades por cada una de las puestas en escena.

Esta muestra de teatro popular, que hunde sus raíces en Los Pedroches en el siglo XVIII, fue plasmada en un libreto por Gaspar Fernández y Ávila, párroco de Colmenar (Málaga), en 1846. A partir de entonces, la obra ha sido adaptada en distintas ocasiones para ser teatralizada. “Es todo un acontecimiento que, sumado al concurso de La calle más navideña, que ha crecido, se ha consolidado y ha ganado en calidad, supondrá que tengamos unas fiestas de récord de visitas y de ambiente navideño”, afirma el alcalde de la localidad, José Luis Cabrera, quien insiste en que “el mérito de todo se debe a la implicación y a la aportación desinteresada de los vecinos de Alcaracejos, que demuestra su amor por su pueblo y por sus tradiciones”.

La idea original de Gaspar Fernández de Ávila es que se recitara en los hogares, conventos e iglesias, pero pronto su poema fue sacado a las calles y los atrios de las iglesias. De esa raíz se deriva la representación adaptada del texto citado por Norberto Tena Ramírez, adaptación de los coloquios originales que se empezó a representar en Alcaracejos en el siglo XIX.Tras la representación que ha dado el pistoletazo de salida en Año Nuevo, habrá también representaciones el 2, el 3 y el 5 de enero a las 19:30, mientras que los días 2, a las 13:30, y 4, a las 19:30, se han reservado para las representaciones infantiles. El Ayuntamiento ha dispuesto distintas líneas de autobuses que salen de distintos puntos de la comarca.

El director artístico de Los coloquios de la infancia de Jesús, Antonio Calvo, ya explicó que esta obra mezcla toda la iconografía propia de la llegada de los Reyes Magos a Belén con hechos que acontecen a los pastores de Los Pedroches. “Alcaracejos es el municipio referente de la Navidad en el norte de la provincia de Córdoba gracias a Los coloquios”, explicó. Calvo insistió en que el lenguaje, la actuación de las personas de la localidad, la llegada de los reyes en dromedario y la calidad con la que desarrollan su labor sus vecinos en este teatro popular hace que sea “una auténtica experiencia” asistir a Los coloquios. El director de la obra incidió en el vestuario, el vocabulario del libreto, sobre todo en la parte pastoril, y la trama entre los Reyes Magos y Herodes como hechos a destacar de la obra. Aparte, la representación incluye un amplio acompañamiento musical y de baile, con jotas de la sierra, danzas orientales en el Palacio de Herodes y villancicos.