Hace no mucho tiempo podría parecer casi ciencia ficción, pero hoy es una realidad: la Junta de Andalucía está preparando los dispositivos necesarios para llevar agua en barcos cisterna hasta los puertos de Málaga y Algeciras el próximo verano en el caso de que la primavera de 2024 sea tan seca como lo está siendo este otoño. Casi al mismo tiempo que se hacía este anuncio, el presidente Juanma Moreno acudía a la cumbre del clima COP28, que se celebra en Dubái, para reiterar un mensaje que viene proclamando en los últimos meses y que conviene tener en cuenta porque es ya un condicionamiento para nuestro presente y nuestro futuro: el clima seco de Andalucía limita su crecimiento económico y social y la pone en situación de desventaja frente a otras zonas de España y de Europa. Cada vez son más los analistas de tendencias mundiales que están de acuerdo en que el agua va a ser el factor clave que marque en las próximas décadas los grandes movimientos migratorios y las tensiones geopolíticas y, en general, el que determine los niveles de desarrollo y bienestar. No cabe duda de que el arco mediterráneo, en general, y el sur de la Península Ibérica, en particular, son zonas en las que la falta de lluvias condiciona su realidad económica y social. La agricultura y el turismo como sectores básicos de su estructura económica colocan a Andalucía en una situación de extrema vulnerabilidad. Los llamamientos que viene realizando Juanma Moreno en todos los foros que se ponen a su alcance son coherentes con esta situación. Pero esa coherencia debe traducirse en políticas que traten de paliar en lo posible los efectos de la falta de agua y en una labor de concienciación que haga que este mensaje se escuche tanto en Madrid como en Bruselas. Ese es un esfuerzo que corresponde liderar a la Junta pero que debe tener respaldo institucional y político del resto de la región.