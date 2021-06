Colaboración institucional en Andalucía

La decisión del Gobierno de indultar a los condenados por sedición por el Tribunal Supremo ha vuelto a disparar la crispación en la política nacional hasta niveles difícilmente soportables. Se demostró el miércoles en la bronca sesión del Congreso en la que el PP pidió la dimisión del presidente Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones. En este contexto, plantearse cualquier tipo de acuerdo entre los dos grandes partidos que han vertebrado durante décadas la democracia española es casi utópico y eso abarca desde la regulación del uso de las mascarillas hasta la renovación del Consejo General del Poder Judicial o los criterios para el reparto de los fondos europeos. Hay que resaltar, por tanto, que en Andalucía esté pasando justo lo contrario. La reunión que mantuvo ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el jefe de facto de la oposición, el alcalde de Sevilla Juan Espadas, responde a lo que debe ser la normalidad institucional y señala el camino que no se debe abandonar en lo que resta de legislatura. En la entrevista que publicó el pasado domingo este periódico, Espadas dejaba claro que quería cambiar el estilo de oposición que había representado Susana Díaz. Y a juzgar por los primeros pasos que está dando parece dispuesto a cumplir este compromiso. La necesidad de una leal colaboración institucional -sin abandonar cada parte sus presupuestos ideológicos ni sus propias estrategias políticas- se hace ahora más necesaria que nunca cuando ya se han puesto encima de la mesa la financiación autonómica y el reparto de los fondos que van a empezar a llegar desde la Unión Europea. La Junta expresaba, tras la reunión del Consejo de Gobierno del pasado martes, su temor a que tras los indultos caiga una lluvia de millones sobre Cataluña. Creemos que es un temor plenamente justificado. La mesa de diálogo ofrecida por el presidente Sánchez no va a negociar sobre soberanía, pero sí sobre dinero. Andalucía no debe dejar que se produzcan agravios ni que se le quite lo que es suyo. Y este esfuerzo compete tanto a Juanma Moreno como a Juan Espadas.