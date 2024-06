Se ha acabado mayo, sí, pero junio empieza a lo bestia, y esta misma tarde, con el partido de la fase de ascenso que el Córdoba va a jugar en Ponferrada. A las cinco de la tarde, aunque seguro que lo sabe, que por aquellas tierras no hace el calor que por aquí. No tengo ni que decir que ya estoy de los nervios, como si tuviera una rata dando vueltas dentro de mi barriga.

Lo único que espero es que demos la talla y juguemos como nosotros sabemos, porque si hacemos eso mal no nos va a ir, y lo tengo más claro que el agua. Pero claro. Lo que hicimos en Granada está claro que no podemos hacerlo, porque entonces es que se nos va toda la eliminatoria y no solo este partido. Yo lo tengo claro, si salimos serios, a hacer lo que sabemos, y no nos ponemos nerviosos, es que vamos a ganar los dos partidos, tal cual lo estoy diciendo. Y no es pasarme de optimista, es que cuando este equipo se pone a jugar, lo hace muy bien y es muy difícil meterle un gol.

Ojo con Casas, que tiene pinta de que va a meter algún gol, que anda que no me daría alegría, que todos los goles valen lo mismo, pero si encima los mete un cordobés como que gustan más, o eso me parece a mí. Aunque da igual quien los meta, de verdad, como si los mete el portero, de remanguillé, y en el último minuto de partido. También son buenos, porque valen igual.

Ya no sé ni qué decir, que tengo los dedos que me los estoy dejando como muñones, que no me queda ni un trocito de uña que morder, que los nervios me están dejando consumido. Y es que gusta estar aquí, por todo lo que significa, que te lo has ganado durante todo el año, pero también es verdad que se pasa muy mal, por no decir que fatal.

Y es que las finales tienen eso, o todo o nada, que si no las ganas nadie se acuerda del segundo ni del bueno o mejor año que hiciera. Solo nos acordamos de los campeones y de los que ascienden, y ojalá sea mi Córdoba, que nos lo merecemos, por equipo, por afición y por ciudad. Está más que claro. Para perder una final, hay que jugarla, y con eso creo que queda todo dicho y no hacen falta más explicaciones.

Según han anunciado, lo van a poner por Canal Sur, que ya era hora que nos prestaran una poquita de atención, que yo creo que nos la hemos ganado, y bien ganado. Hoy toda Córdoba frente a la pantalla, viendo a nuestro equipo, y la semana que viene igual, y también en El Arcángel, que lo tenemos que llenar hasta reventar, que no podemos dejar un asiento vacío. Ojalá poder estar allí, que puede ser una noche muy bonita, de esas que se recuerdan en Córdoba durante mucho tiempo. Ojala una noche de esas.