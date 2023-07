En el rifirrafe entre PP y Vox en el Parlamento andaluz Manuel Gavira, portavoz de Vox, acusó al PP de fracasar en las generales y de estar más cerca del PSOE que de ellos. Las dos cosas son ciertas. Ya saben lo de la verdad, Agamenón y su porquero. El PP ha fracasado, ganando, porque Feijóo no puede formar gobierno y Sánchez sí gracias a su hipogeusia (dificultad para apreciar sabores) e incluso ageusia (pérdida total de la capacidad de apreciar sabores) política que le permite no notar el sabor agrio de Bildu, el amargo del independentismo anticonstitucionalista de ERC (ahora roto entre pactistas y radicales) y tomar por dulces sabores progresistas los rancios de partidos de la derecha nacionalista como el PNV –cuyo lema es Dios y leyes antiguas– y Junts.

También acertó Gavira al decir que el PP está más cerca del PSOE que de ellos. Ambos son partidos constitucionalistas, uno de centro derecha y otro socialdemócrata, no radicales ni populistas. Así lo reconocen socialistas históricos como Felipe González (“Reivindico el pacto, sí, y no el pacto con los iguales, entre otras cosas porque no los encuentro… Un pacto de centralidad que aleje del populismo de cualquier signo que encuentra una respuesta simple a un problema complejo”), Nicolás Redondo Terreros (“Si PP y PSOE se ponen de acuerdo, tanto Feijóo como Sánchez serían una referencia europea e internacional… Terminas perdiendo tu legitimidad al oponerte al protagonismo de Vox, si recurres al apoyo de Puigdemont”) o Rodríguez de la Borbolla (“Proponemos un acuerdo de los dos grandes partidos”).

También tuvo razón Moreno Bonilla al replicarle a Gavira: “Cuando se dicen exabruptos eso genera una reacción por parte de la población. Le pido que no nos eche la culpa al PP. Haga su autocrítica si son capaces y miren hacia donde tienen que ir… Si han perdido 19 escaños, el problema no es el PP. Si han dejado de coger la papeleta es porque algo les ha molestado de Vox. Ha sido un error decir frases exageradas e incendiarias en plena campaña. ¿Cree que algunas de esas frases le gustan incluso a un votante conservador? ¿Sabe quién ha sido el mayor aliado que ha tenido Sánchez? Vox”. Olvidó, como veremos mañana, que esta es la naturaleza de Vox (recuerden la fábula de la rana y el escorpión) y calló que la torpeza y ambigüedad del PP en su relación con ellos también fue un buen aliado de Sánchez.