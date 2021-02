Dice el Estatuto de Autonomía que hay que defender, promocionar y estudiar "la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades", que son muchas. Antonio Martínez Ares, en uno de sus pasodobles de la comparsa El perro andaluz, apunta: "Mil y un vocablos reducido a lo concreto, que no hablamos malamente, hablamos mucho más tiempo". Siguiendo con el carnaval, Jesús Bienvenido, con Los trasnochadores, cantaba: "Porque este acento es la huella que identifica a mi pueblo, fraguada a golpes del tiempo, es como una cicatriz, la cicatriz de la historia que me ha tocado vivir". Hace muy pocos días nos estábamos partiendo el pecho con un anuncio de Cruzcampo que, con fantasía tecnológica, pone a Lola Flores a declamar: "¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento".

Ayer el Gobierno de la Junta de Andalucía dejó claro que está en el lado contrario a esto o que, como mínimo, no entiende lo que significa la identidad. Que a ninguna de las personas que vio el anuncio por el 28-F antes de hacerlo público le chirriara la locución ya es problemático, dejando aparte el hecho de que usaran bancos de imágenes para conformar una campaña para el Día de Andalucía (que se dice pronto). Sin ceceo, sin seseo, sin eses aspiradas al final de las palabras... en lo que algunos defienden como un perfecto castellano, en el anuncio van apareciendo imágenes de gente aleatoria, que no andaluza, mientras se escucha el himno escrito por Blas Infante como nunca se había escuchado, sin acento. Las críticas no se hicieron esperar, y también vinieron de parte de la oposición. La Junta, en un giro de los acontecimientos que ya no sorprende a nadie porque ya te lo puedes esperar todo, afirmaba que si la crítica de la oposición era por el acento es que había "perdido el norte". El norte, no dan una. Y ojo, que esto no es nuevo. No es la primera vez que los acentos andaluces destacan por su ausencia en un anuncio que viene a celebrar la pertenencia al territorio y que elabora la Junta.

Quizá no se trate de una intención consciente de querer borrar lo que nos hace ser nosotros, pero es que la falta de consciencia es el principal problema. Porque sin consciencia y sin la capacidad de identificarnos en lo más básico estamos perdidos. Cantaba El perro andaluz: "El perro hoy se rebela, el perro muerde la mano, el perro rompe las cadenas, el perro no tiene amo". Pues eso.