Que esto de las listas se va cerrando. Que vaya semana de nombres en la calle, nombres por los chats, posibles candidatos en los cafés, presuntos números dos, tres o cinco en las cenas. Que una ha escuchado que se baraja tal nombre, que el otro lo confirma, que al día siguiente, efectivamente, lo leemos en El Día. Parece que periquita ha dicho que no, pero fulanito que sí, que la otra se da tortas por no ser tres sino dos. Que menos mal que hay fecha de cierre, porque ese batiburrillo, ese jolgorio por grupos no hay cuerpo que lo resista eternamente. Con lo de las listas ya hemos tenido el primer pistoletazo de salida de ese juego de la excitación preelectoral. Ya hemos empezado a barajar, a elucubrar, a tirar de Wikipedia, cordobapedia y hasta de perfiles de Facebook, que son muy útiles para estos menesteres. Echando un ojo a los tweets, intentando acercarnos al perfil de esos nombres, en este caso siempre más excitante los que no son de partido.

Cuando se ponen sobre la mesa los nombres -especialmente los de los independientes- según los foros, aparecen valoraciones dispares; incautas, imprudentes, valientes, arriesgados, interesadas, se cuestionan las situaciones vitales-profesionales-económicas, para justificar los adjetivos con los que se describe la actitud del que da finalmente el paso adelante y se integra. En esa integración llega la justificación de los protagonistas y subrayan ese dato, van de independientes, son independientes, que se preparen los candidatos porque harán valer esa independencia. ¿Se lo creen? Reflexionemos, por qué no nos los creemos.

Lo de implicarse no debería ser criticado y sin embargo entrevemos aspiraciones, vislumbramos conspiraciones, premios o castigos. ¡Qué rollo que leamos así! Sería bonito dejarnos llevar por el altruismo de algunos, que podría ser cierto. Que lo de dar el paso y trabajar por y para el pueblo, sería precioso. Pero hasta el enunciado suena manido. Lo suyo, insisto, sería creérnoslo, reconocer la implicación en proyectos en los que cada uno cree, concebirlos como grupos de trabajo cuyo objetivo sea la ciudad, la gestión más idónea, definir el modelo, hacer fácil la vida de la gente, solventar cuestiones y resolver problemas. Estamos ante un nuevo capítulo, descubrámoslo con mejor predisposición. Todos ellos se enfrentan a una experiencia vital, que desde fuera al menos, parece apasionante. Que la expriman, que estén acertados. Hagamos el esfuerzo de creérnoslo. Volvemos a tener por delante el escenario de la ilusión y si no, nos dará juego para las próximas quedadas con nuestros cercanos diversos.