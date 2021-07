Se necesitan vacunas

Nos plantamos a mitad del verano con un nuevo fracaso. Los españoles no habremos alcanzado la inmunidad de grupo , o de rebaño como les gusta decir a los expertos, por culpa del incremento de la variante delta. Una vez más se incumplen las previsiones que fueron anunciadas a bombo y platillo. A estas alturas de la pandemia deberíamos estar inmunizados, vacunados el setenta por ciento de la población, pero no se ha alcanzado esa cifra. Incluso estamos en diez puntos menos. El motivo que se aduce, ahora, es que la variante india es mucho más contagiosa y veloz en su propagación. Siendo la comunidad más joven sus principales transmisores y atendiendo a su alta movilidad, la pandemia sigue vigorosa. Y no parece que la curva de incidencia se esté ralentizando, ni en nuestra comunidad ni a nivel nacional. En Andalucía vuelven los toques de queda selectivos, se endurecen las medidas restrictivas aunque con una gran diferencia con respecto a otras comunidades. La cuestión ya no es tanto a quién le va mejor o peor, siendo importante este extremo, sino terminar de una vez para siempre con esta paralizante losa. Con este panorama y con pocas vacunas en nuestras neveras Pedro Sánchez salió el pasado jueves ante las cámaras, y una vez más sin permitir a los periodistas que le hagan preguntas, para hacer balance de la gestión de su gobierno. Todo su relato estaba plagado de éxitos y de un discurso perfectamente premeditado para verter sobre los oídos de los ciudadanos que su gobierno ha conseguido cumplir con casi todos sus objetivos. Pero, cuando lees la letra pequeña, se descubre, y ya solo por su engolado tono de voz, su actitud prepotente, que está inoculando con su discurso mensajes con los que construye su propia realidad porque la auténtica es que estamos en un bucle preocupante. Hay que reconocer que fue una genial estrategia pasearse por Estados Unidos diciendo que quisiera que le recordaran en el futuro por lo bien que gestionó la pandemia. Es muy hábil apropiarte de tu fracaso para convertirlo en éxito. Para Sánchez la pandemia ya es pasado. Que se apañen los demás. Faltan vacunas porque el coronavirus sigue. Porque se desconocen muchas cosas como cuánto dura la inmunización y si es necesaria una tercera dosis. Sin vacunas no seremos libres, no podremos retomar nuestras vidas. Y en vez de que el porcentaje para alcanzar la inmunidad de grupo, que está ahora fijado en el ochenta y cinco por ciento, sea del cien por cien para poder conseguir el éxito.