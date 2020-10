El misterio de los cribados

Este martes, y coincidiendo con una huelga de médicos convocada a nivel nacional, se llevará a cabo un cribado de covid-19 en Córdoba capital al que están citados 1.100 ciudadanos. Sí, 1.100 ciudadanos de una población que asciende a 325.701 personas y supone más del 41% del total de la provincia. Puede parecer una broma de mal gusto, pero la verdad es que la Consejería de Salud asegura que "los criterios para seleccionar y estipular la muestra del cribado dependen exclusivamente de los epidemiólogos". Esos criterios son un misterio o, al menos, la Junta no los ha aclarado y se quedan dentro de ese comité asesor.

Es de difícil comprensión que en un cribado para comprobar la incidencia que el covid-19 está teniendo en un municipio, en este caso la capital de la provincia, se tome una muestra que supone el 0,0033% del total de la población. Un ejemplo muy gráfico: tan solo en el barrio del Parque Figueroa hay más de 2.000 viviendas y alrededor de 5.000 vecinos.

El número de personas citadas es ridículo se mire por donde se mire y por muchos criterios epidemiólogos que se tengan en cuenta. ¿De verdad esa pequeña muestra puede reflejar la realidad epidemiológica que se vive en Córdoba? Según la tasa de contagios de los últimos 14 días publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía (IECA) este lunes 26 de octubre, en la ciudad ya hay 497,7 positivos por 100.000 habitantes. Estamos a unas horas de cruzar la barrera de los 500 establecida por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que, por otra parte, es un límite altísimo en comparación con lo que se está haciendo en otros países y según la opinión de epidemiólogos y médicos. De hecho, el criterio europeo para considerar a un país de riesgo es de 50 casos por cada 100.000 habitantes.

Con todo esto, el número de personas citadas al cribado (no se le puede poner el calificativo de "masivo" de ninguna de las maneras) parece irrisorio y lleva a hacerse algunas preguntas sobre la gestión de la pandemia en Andalucía y la utilidad de las medidas que se están tomando. Las lagunas son tan grandes que invitan a pensar incluso si esto de los cribados solo es un paripé para cumplir el expediente. Necesitamos más transparencia, explicaciones y saber los porqués, sobre todo porque si la población no entiende los motivos por los que se toman ciertas decisiones, no las apoyarán ni las cumplirán en este momento decisivo.