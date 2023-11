La importancia del 25N

Cada año el 25N nos sirve de recordatorio de que la lacra de la violencia machista está presente en el día a día de muchas mujeres. En el caso de 1.881 en la provincia de Córdoba llega hasta el punto de tener que estar inscritas en el sistema Viogén para controlar el riesgo que corren. En el conjunto del país, 52 de ellas han sido asesinadas este año. Un solo día no va a solucionar un problema de raíces tan profundas y enrevesadas, pero sí supone una llamada de atención, poner el foco sobre la lacra que no cesa. Sigamos celebrándolo hasta que ya no haya que hacerlo.