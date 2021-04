La guía de ventas, por Susana y mi Juan

Un amigo es el que te ayuda en una mudanza, acude en tu auxilio para cambiarte la rueda pinchada del coche o te dice dónde debes parar a comer cuando afrontas un viaje largo por carretera. Es importantísimo saberse la guía de las ventas de los caminos de España, la que tiene buen género, los servicios limpios, donde puedas repostar el combustible y comprar desde pictolines a mostachones. Hay que tener afinidad con un buen turronero, esos que viajan de municipio en municipio, para que llegado el momento te aconseje dónde yantar con garantías. En tiempos el mejor era Antonio Sanz, el incombustible escudero de Arenas y hoy viceconsejero con despacho en San Telmo, quien se sabía los mejores sitios para desayunar y comer por esas carreteras de Andalucía que Javié se recorrió. Dicen que Sanz poseía una información renovada y al día de los establecimientos, porque no vale para nada que alguien te oriente con referencias de hace años. Antonio viaja ya menos. En San Telmo ofrecen desayuno y menú frugal del día, de esos que son llevados a los despachos con un carrito de los tiempos del servicio de habitaciones de los Paradores de Fraga (don Manuel). Por eso hoy habría que preguntarle por las ventas de carretera a Susana Díaz. Pones Canal Sur y sale Susana Díaz cada día en un pueblo de Andalucía. Susana nos enseña Geografía como en cierta manera hacía aquella serie de televisión que llevaba por título A vista de pájaro. Y no sean malpensados porque no está escrito con segundas... ni con primarias. "Niños buscad en el mapa de Andalucía dónde está hoy Susana". Y uno piensa en esas carreteras de Dios, en las ventas que estará descubriendo la trianera en su objetivo de seguir en el sillón de la sede de San Vicente. Andalucía huele a pueblo, a cine de verano y a la turronera de Triana. Si quieres mantener el sillón, muévete. Y el alcalde Juan Espadas también le ha echado combustible al coche. En poco tiempo mi Juan se va a saber todos los sitios donde se puede comer una ensaladita de Sevilla a Almería. Cuando hay marejada en el PSOE andaluz, ganan las ventas de carretera y los restaurantes de los pueblos sin ronda de circunvalación. Hay que entrar a comer donde haya camiones aparcados y coches oficiales del PSOE. Son los que tienen la información más afinada ahora mismo. En cuanto nos dejen movernos entre provincias ya saben: a parar donde están parando Susana y mi Juan. Como en tiempos de Antonio, cuando las tostadas de manteca colorá. Qué rica.