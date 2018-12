¡Qué grande eres, chaval!

Hace unos días, recibí una felicitación que rezaba: "El pesimista ve la dificultad en cada oportunidad; el optimista ve la oportunidad en cada dificultad". Esa frase del exprimer ministro británico Winston Churchill la ha tomado prestada este año el entrenador del Atlético Madrid, Diego Pablo Simeone, para desear lo mejor en estas fiestas que se avecinan. Ese mismo día recibí un correo electrónico en el que desde el entorno de Adrián Martín me informaban de que estaba a punto de publicar un nuevo disco -el pasado día 7 de diciembre lo editó-, un disco que ha titulado con una frase -No me doy por vencido- que demuestra que este chaval es de esos optimistas a los que se refiere Simeone y al que personalmente admiro por esa filosofía luchadora que le lleva a ganar batallas a la adversidad.

El 7 de enero de 2017 publiqué otra columna dedicada a Adrián. La titulé ¡Qué grande eres, pequeño! Permitánme que me autoplagie. Comenzaba así: Los Reyes Magos me trajeron este año algo que no me esperaba, uno de los mejores regalos con el que me podían obsequiar, conocer la historia del pequeño malagueño Adrián Martín. Que digo pequeño, grande, muy grande. Adrián no es un niño cualquiera. Adrián es especial, todo un ejemplo de superación y de amor por la vida, y lo que es más importante, por las pequeñas cosas que tiene la vida...Desconocía que es un luchador de tan sólo 11 años (entonces) al que una malformación congénita en las manos y una hidrocefalia no le han impedido cumplir su gran sueño, el de ser cantante.

Adrián es un canto a la vida, destila la inocencia de las buenas personas, lo muestra al mundo cada vez que aparece en alguna entrevista en televisión y lo muestra en sus canciones, que son algo así como la banda sonora de la historia de su vida de luchador incansable. En el correo electrónico que me envió su entorno me insisten en que pocos artistas conocen el significado de la palabra esfuerzo como Adrián. "A pesar de su corta edad -cumplirá 14 en enero-, el niño que revolucionó YouTube cuando solo tenia 9 regresa con un nuevo álbum, No me doy por vencido, una auténtica historia de superación personal que evoca el arrojo de un joven artista que ha pasado tres veces por el quirófano en el último año". En No me doy por vencido, Adrián interpreta temas compuestos especialmente para él: Nana de la niña pena y Siento. Pero se luce también recreando temas como No me doy por vencido, de Luis Fonsi, que abre y da título al álbum. Y también con Lucía, de Serrat, Dos gardenias (con Diego El Cigala), Me quedo contigo, de Los Chunguitos, y Solamente tú, de su ídolo Pablo Alborán. Llevan razón quienes dicen de él que es un chico con un talento superlativo. ¡Qué grande eres chaval! Mucha suerte, luchador.