La vergüenza y gravedad de las claudicaciones de Sánchez a cambio de su investidura ante ERC y Junts, que han ido sumando los indultos, la eliminación del delito de sedición, la foto de Cerdán con Puigdemont –elevado el prófugo a la categoría de President en el documento del PSOE– bajo una enorme fotografía de una urna del 1-O, la amnistía –cuyo texto aún no se conoce pero cuya realidad fue confirmada por Sánchez ante el comité federal después que todos sus teloneros la fueran anunciando– o la quita del 20% de la deuda a Cataluña –un total de más de 18 mil millones de euros que Junqueras celebró diciendo que “es meter en el bolsillo 2.000 euros a cada catalán”–, autorizan no solo la preocupación y la crítica, también expresarlas con manifestaciones.

Pero nunca ante las sedes del PSOE y nunca uniéndose a Vox. Convoque el PP las manifestaciones o concentraciones que estime necesarias y súmense a ellas cuantos ciudadanos lo deseen, que razones hay para hacerlo. Pero no se equivoque el PP dejándose arrastrar por Vox, no consientan los ciudadanos indignados que se manifiestan pacíficamente que se infiltren entre ellos elementos radicales y violentos, y desde luego nunca se manifiesten ante las sedes del PSOE. Desafortunadamente el PP no solo no ha condenado con la suficiente contundencia los incidentes, tampoco, que yo sepa, ha hecho un llamamiento para que sus militantes o simpatizantes no se manifiesten ante las sedes socialistas. Haga Vox, la plataforma Revuelta o quien sea lo que le dé la gana. Nada espero de los populistas, sean de extrema derecha o extrema izquierda, más que unos asedien las sedes del PSOE como los otros asediaron el Parlament (2011), el Congreso (2012 y 2013) o el Parlamento andaluz (2019).

No es o no debe ser este el estilo y la estrategia del PP si quiere representar a una derecha y un centro derecha inequívocamente democráticos y centrados, y por ello alérgicos a asedios a sedes de los partidos. Que la actuación de la policía fuera desproporcionada o no, que la responsabilidad sea o no del delegado del Gobierno en Madrid, cuya dimisión ha pedido la Unión Federal de la Policía denunciando que “se está utilizando a la Policía Nacional de una forma partidista”, no afecta al hecho de que el PP, por acción (Esperanza Aguirre) u omisión (críticas tibias), ha vuelto a equivocarse voxizándose y le ha hecho un regalo a Sánchez.