El efecto Mónica García

Llamarse "Mónica García" en España podría parecer una premonición de irrelevancia. Sin embargo, basta una consulta en Google para encontrar todo un carrusel de noticias con la candidata revelación del 4-M, ya hay medios de la prensa rosa como Vanitatis que se cuelan trazando el perfil humano de la anestesióloga y política de Más Madrid y hasta la Wikipedia va a contrarreloj actualizando su página oficial.

A sus hijos los conocimos la semana pasada en el debate de Telemadrid cuando dedicó su minuto de oro final a explicarles por qué se ha metido en el fango electoral. Entonces todavía había campaña: aún no se había reventado fabricando víctimas y verdugos en los extremos de la polarización y aún no se habían producido ni los episodios de las balas ni el de imitación de la navaja ensangrentada del pobre hombre con problemas mentales de El Escorial... Su padre, precisamente psiquiatra, se ha convertido en una especie de talismán. Un sanitario "activista" que fue diputado del PCE en la primera legislatura de la comunidad y, como presumió su propia hija en Instagram, que tiene un arrollador sentido del humor.

Del uso terapéutico de la risa a la sana terapia de reírse de uno mismo. Es justo lo que no hay en la campaña de Madrid. Se ha vuelto triste y oscura. Agotadora. No hay espacio para el debate constructivo ni opción alguna de confrontación de programas e ideas. Solemos decir que las encuestas no valen para adivinar resultados pero sí para intuir tendencias; en esta ocasión ni para eso. El CIS de Tezanos se diseñó para sacar a los votantes de izquierdas de sus casas y casi el único hecho probado de momento es que el voto por correo se ha disparado. ¿Porque Madrid se ha movilizado contra la ultraderecha o por el efecto del Covid? Hay sondeos que hablan, incluso, de la posibilidad de que Más Madrid dé el sorpasso al PSOE de ¿? Gabilondo. ¡No me lo puede creer! ¡Se me ha ido su nombre! Gracias (otra vez) Google... "Ángel" Gabilondo. Reconozcámoslo, será buena persona y buen profesor pero no parece que vaya a ganar unas elecciones. ¿Habrá efecto Mónica García? Es de lo poco ilusionante, fuera de guion, que llega estos días del 4-M. Más aún teniendo en cuenta que en las sedes nacionales de todos los partidos, que en Andalucía, que en la misma ciudad de Granada, se ha producido un impasse pendiente de lo que ocurra el martes en la Puerta del Sol. Lástima que Madrid sea "España dentro de España", la campaña la suframos todos pero no todos podamos votar.