Las cuentas de cada uno

Cuando alguien hace un presupuesto, si es que tiene el dinero limitado, lo hace estirando al máximo todos los euros a cuenta o los que prevé que va a ingresar a lo largo del ejercicio. Intenta cubrir los gastos inherentes, los más acuciantes y también, si es que queda algo, se esfuerza en reservar parte de dinero para futuras inversiones e incluso para un imprevisto, que de esos siempre salen algunos. Puede ser una buena regla cuando la economía es doméstica, de esas de escala básica, de las del día a día, pero para hacer los presupuestos para todo un país como es España, pues la regla se incumple a todas luces: siempre hay quien gana y siempre hay quien pierde, tal y como ha vuelto a ocurrir.

Y en este reparto de millones de euros, que parece que caen de cielo -aunque gran parte vendrán de Europa- Córdoba siempre se queda igual o peor. Este año, la provincia ha perdido hasta un 24% en la distribución anual de fondos por parte del Gobierno central. ¿Explicación? Por ahora, ninguna. Es más, gran parte del listado de los Presupuestos Generales del Estado para Córdoba son una retahíla de acciones que se hacen cada año -salvo los fondos en materia ferroviaria-, como el mantenimiento de carreteras o proyectos que nunca llegan como la conversión en autovía de la N- 432, una iniciativa que acumula ya tantos euros para su estudio preliminar que cuando se lleve a cabo, si es que eso es posible, nos podría salir gratis si tiramos de ironía o del recurso estilístico de la hipérbole, para que se entienda.

Una vez conocidas las cuentas, las reacciones no se han hecho de esperar, tanto de quienes están completamente de acuerdo con ellas, véase en las filas socialistas, a quienes no las comparten, en este caso, desde el PP, algo que ya ha hecho el alcalde de la ciudad, el popular José María Bellido, quien ha venido a decir algo así como que estas cuentas no le gustan. Comienza así la época y el teatrillo de los reproches por parte de quienes están en la oposición y la temporada de los laureles sin reparos para quienes están al mando. Unos pensarán que son los mejores y que menudos presupuestos tan fenomenales que nos han dado desde Madrid y, los otros, pues todo lo contrario, que no se tienen en cuenta las necesidades de cada territorio. En medio, como siempre, Córdoba y quienes vivimos aquí.