Las cosas serias

Una campaña electoral es una cosa muy seria. O así debería de ser. Cierto es que los propios partidos se han encargado de banalizar esos 15 días que, legalmente, tienen los candidatos para pedir el voto a la ciudadanía. Y lo han hecho con precampañas eternas, actos e intervenciones vacíos de discurso, en los que se aprovechan las nuevas vías de comunicación de la sociedad (redes y demás canales) para lanzar medias verdades. Ahora estamos metidos de lleno en ese periodo, en el que cada uno de los partidos expone lo que, presuntamente, quiere hacer si tiene la obligación de formar gobierno en Andalucía. Seguramente, escucharemos muchas sandeces, pero también propuestas serias -espero que muchas- para mejorar la situación de una tierra que sigue en el furgón de cola europeo en muchos indicadores.

Sirva todo lo dicho para abordar una cuestión que ha sido noticia en los últimos días, pero que no parece importar mucho -al menos por ahora- a nuestros candidatos/as. Así, una vez cerrado el periodo de escolarización para el año que viene, resulta que más de 3.000 plazas disponibles para Educación Infantil de tres años en colegios públicos o concertados de la provincia de Córdoba se han quedado sin ocupar, o lo que es lo mismo, el 35% de los puestos que se ofertaron. Lo peor, que no es algo nuevo, sino una realidad que se viene repitiendo en los últimos años. Lo preocupante es que no se hace nada para remediarlo. Casi nadie discute que la educación, junto con la sanidad, son dos de las principales preocupaciones de las familias. Si embargo, o no hay voluntad o falta capacidad para resolver los problemas reales del modelo de enseñanza andaluz. En primer lugar, nos faltan niños y niñas, con lo que es necesario colocar la situación demográfica en el primer plano de las políticas públicas. Pero además, el modelo educativo apenas ha variado en los últimos años, de manera que nos podemos encontrar no solo con el ya criticado cierre de aulas y de colegios, sino con que institutos y universidades se encuentren en la misma tesitura más pronto que tarde.

El sistema de enseñanza tiene que cambiar, adaptarse a la nueva realidad, y eso implica no solo presupuestos, sino una apuesta decidida para modernizarlo de la mano de los profesionales del sector y las familias, entre otros. En la última década, hemos visto en la Junta a un PSOE que tiró la toalla con la educación pública (y lo sigue haciendo) y a un PP que se ha puesto de perfil en este asunto y que endosó la responsabilidad del gobierno a Ciudadanos, que tampoco ha brillado demasiado más allá de algún pequeño avance. Por Andalucía sigue anclado en un modelo que huele a rancio y para Vox la enseñanza es una cuestión menor (por decir algo). El lado bueno es que si todos ellos se lo toman en serio alguna vez (no vale wifi y tele gratis como propuesta), todavía hay solución.