Me quedé pasmado cuando vi el otro día las fotos de El Arcángel sin césped y la verdad es que me dio un poquito de miedito, lo reconozco. Porque es como una imagen de cómo está el equipo, sin entrenador, sin jugadores, que no sabemos quién va a seguir mañana, quiénes se quedan y todo lo demás. En fin, que se empiece a clarear la cosa, que yo con estas dudas no puedo vivir.

Algo parecido le pasa al Futsal, con la diferencia que los de García Román han hecho los deberes y van a estar un año más con los mejores del mundo, que se dice pronto. Y bien merecido que lo tienen, la verdad. Pero, claro, toca renovar el equipo porque la intención es no pasar apuros el año que viene, que eso no lo quiere nadie, aunque la verdad es que compiten con otros equipos que tienen dinero a espuertas, y aquí vamos con lo justo. También porque no hay muchas empresas que se mojen como deberían, que todo hay que decirlo, la verdad.

Todos estamos muy pendientes del Córdoba, y yo creo que hasta de más, y supongo que fue por el buen arranque de temporada que tuvimos, que íbamos como un cohete. Que hasta yo, que soy un cenizo, me creí lo del ascenso directo. Nada, toca currar, y hacerlo bien, no hay más. Pero bueno, pasito a pasito, y a seguir recorriendo camino, que seguro que nos acaban dando muchas y buenas alegrías. Porque eso es lo que necesitamos, tal cual, que nos den alegrías, y mientras más, mejor, que de penas y penurias ya estamos más que hartos.

Será por cómo ha empezado junio, como que parece que tuvimos junio en abril y mayo y ahora hemos vuelto a marzo, o algo parecido. Que llevamos ya unos días nublados, con lluvia, pero no seré yo el que me queje de eso, que tiene que seguir lloviendo y a base de bien, que necesitamos más y más agua, que aún quedan muchos pantanos por llenar.

En fin, que tampoco vamos a protestar por llevar ahora una rebequita, faltaría más, que después de los meses de junio que hemos pasado. Y anda que no vamos a ahorrar en electricidad, que ahora ni brasero ni aire acondicionado, que por las noches estamos durmiendo de lujo.

Así que a animarse, yo el primero, que todavía nos queda mucho bueno por disfrutar y pasarlo bien, faltaría más. Que tampoco nos vayamos a creer que todo es mayo, que también tiene que haber meses más normalitos, faltaría más. Y es que a lo bueno qué fácil es acostumbrarse. Ya te digo.