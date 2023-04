Parece que todo va a quedar en un susto, afortunadamente, pero vaya susto más gordo el que se vivió el otro día en el Arcángel cuando se cayó redondo al suelo el bueno de Gudelj. Menos mal que yo no estaba en el estadio, porque conociéndome me habría dado un chungo, de los gordos, que a aprensivo no me gana nadie.

Estábamos viendo el partido en casa de un amigo, cuando nos quedamos a cuadros por lo que vimos en la televisión. Y es que Gudelj se cayó muerto al suelo, pero muerto, a plomo, que todos lo pudimos ver, y la verdad es que casi todos nos temimos lo peor, porque no es la primera vez que vemos esto en un campo de fútbol. Que ya ha habido unos cuantos casos, y algunas han sido muy graves, y todos los tenemos en la memoria. Pero también los ha habido que todo ha quedado en un susto y luego han podido seguir con sus vidas.

Como el sueco al que le pasó no hace tanto y todos nos quedamos a cuadros delante de la pantalla, porque lo que parecía es que se había muerto allí mismo. Y ahora ese hombre, que no me acuerdo del nombre, porque los suecos tienen apellidos muy raros, que de San Agustín, precisamente, no parecen ser, está jugando al fútbol como si tal cosa, y eso que ya tiene una edad. Pues lo mismo le va a pasar a nuestro Gudelj, que después del susto todo va a ir a mejor y va a seguir dándolo todo en el campo, que a esfuerzo y arrojo no hay quien le gane. Deseando estoy de verlo otra vez con la camiseta de nuestro equipo, y siendo el rey de la defensa, como ha sido hasta ahora.

Bueno, pues ya estamos, que hoy es día de muchas cosas bonitas y de refranes, como ese que dice lo de las manos. Por eso mi cuñado me ha regalado un pañuelo, que algo nuevo dicen que hay que llevar. De nene me acuerdo que mi madre me compraba un polito o unos pantalones, y con mi hucha de recolectar en la mano era el tío más feliz del mundo.

Que anda que no me lo pasaba bien, y sin necesitar de mucho, y con eso no estoy diciendo que los chavales de ahora no se lo pasen también muy bien. En fin, que esto ya está aquí, y si es de los que le gustan mucho, pues eso, espero que haya preparado la sillita, las pipas, unos bocatas y la guía, que eso no puede faltar. Y buena compañía, que las esperas se hacen más agradables con las personas que quieres. Por eso yo creo que me lo voy a pasar de lujo, porque voy a estar rodeado de la gente que quiero. Que lo pase muy bien.