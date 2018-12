Sánchez se asoma al abismo

No ha vendido a España, no es un traidor, no ha conculcado la Constitución, se mantiene dentro de la ley, pero no deja de tender la mano a quien no para de mordérsela porque está en su condición y en su vocación. Mientras más intenta apaciguar al independentismo, más lo enciende, más sube éste su apuesta y más irrenunciable se vuelve su exigencia de ruptura y fuga.

Pedro Sánchez no ha vulnerado la legalidad democrática cuya defensa le incumbe en primerísimo lugar -todavía, dirán los más suspicaces-, pero políticamente ha claudicado ante el desafío secesionista. A los reiterados gestos del pasado (Abogacía del Estado retirando el delito de rebelión, Carmen Calvo pidiendo la libertad provisional de los presos) ha añadido esta semana la celebración de una cumbre bilateral en Barcelona con toda la apariencia de un encuentro entre soberanías que negocian en pie de igualdad.

A cambio de celebrar un Consejo de Ministros en relativa calma y progresar en la aprobación del Presupuesto, que es lo que le ha concedido Quim Torra, Sánchez ha ofrendado una minicumbre con el formato de las que se hacen entre estados en el ámbito internacional, un comunicado en el que se habla expresamente de "ambos gobiernos" colocándolos a la misma altura institucional y de poder, asumir como "demandas de la ciudadanía de Cataluña" lo que son reivindicaciones de menos de la mitad de los ciudadanos catalanes y prometer para satisfacerlas un diálogo incesante sin mencionar siquiera que ha de hacerse dentro de la Constitución, sustituida por un "marco de la seguridad jurídica" ambiguo y del gusto de Torra, que hace unos días impulsó en el Parlament la declaración como antidemocrática de la Carta Magna. Ningún presidente del Gobierno de España mínimamente investido de dignidad puede eludir el sometimiento del diálogo al marco constitucional tan sólo para contentar a los enemigos declarados del mismo. Si la ministra Batet dio después por seguro que la solución al conflicto ha de ser dentro de la Constitución y el Estatut, ¿por qué no proclamarlo en el comunicado oficial conjunto? Porque precisamente un detalle menor no es...

Por una vaga esperanza de que los separatistas den luz verde a los presupuestos - y él siga en Moncloa con respiración asistida- Pedro Sánchez se está asomando al abismo en el que a la imprudencia se suma el deshonor. Y ningún barón se le rebela.