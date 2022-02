¿Preguntar es ofender?

No, joven, adelante, pregunte. Pues ahí vamos. Y gracias por lo de joven. ¿Exagera Federico, el tipo que mejor insulta del mundo -llamar a Pujol iguana epiléptica es su perversa obra maestra- cuando asegura que en el PP ser pío, satanista, pornógrafo, meapilas o blasfemo es optativo, pero ser traidor es obligatorio? ¿Por qué a Jordi Evole le preocupa enormemente la posibilidad de que PP y Vox lleguen a entenderse y, sin embargo, suplicó a un Estado con más de 500 años de historia como el español que dialogase con el fascismo xenófobo catalán? ¿El adolescente que mató a toda su familia porque la madre le riñó por las notas y le quitó el wifi es un pobre psicópata o el producto más acabado de la mierda de sociedad que estamos creando? ¿Es el PP el partido más tonto de la historia mundial de las organizaciones políticas? ¿Por qué decir que la niña asesinada en Alcalá la Real es marroquí se considera obligado y, sin embargo, que su verdugo es de origen dominicano hay que sacarlo con tenazas? ¿Es la admonición de Sánchez al PP de romper con Vox en todas partes mientras él gobierna sin sonrojarse con chavistas, terroristas y demás istas la prueba de la teoría cayetana del tablero inclinado? ¿Es el Messi del PSG el hermano (muy) mayor del que hizo historia en el Barca? ¿Y el ministro Marlaska que pastelea con Kubati, el primo pancista de aquel juez de derechas que se partió la cara por las víctimas del terrorismo? Conocida su afición por las cloacas, me asalta una duda: ¿es Teodoro murciano de Cieza o de Alcantarilla? ¿Hay algún votante del PP que no sueñe con el día en que Ayuso (antes I.D.A.) anuncie el salto a la política nacional? ¿Con qué gol se excitó más Roncero: con el de Benzema a España en la Eurocopa o con el de Mbappé al Madrid en la Champions? ¿Se presentó Verónica Echegui en la gala de los Goya con un pasaporte Covid falso? Dice Casado que en su acción política los límites los ponen sus principios, pero ¿a qué principios se refiere? ¿y a qué acción política? ¿Es Djokovic el último mohicano de la libertad individual o un idiota al que se recordará como el tenista que renunció a ser el mejor jugador de la historia por ignorancia y fanatismo? ¿A quién le teme más Juanma Moreno, a los espadachines de Juan o a los opusinos de Génova? ¿Le habrá mandado Isa a Pablito, su último ex, el meme que asegura que en España no hay ningún casado que mande?