Pasillo sí, pasillo no

Anda revolucionada la prensa capitalina incluso desde antes de que el Real Madrid ganara la Liga preguntándose si el Atleti le haría pasillo en el Metropolitano a los blancos en el caso de que llegaran al estadio colchonero como campeones, como así ha sido. Tan revolucionada, que desde entonces no habla de otra cosa, hasta el punto incluso de haberlo convertido en una especie de batalla entre aficiones que ha llegado a todos los puntos del país. Raro es el compañero periodista seguidor del Madrid en Córdoba con el que me he encontrado que no ha hecho bromas con el asunto preguntándome si le haría pasillo. Y la verdad es que el tema cansa. El Atlético de Madrid ha contestado a todo este revuelo defendiendo que "algunos quieren convertir lo que nació como un gesto de reconocimiento al campeón en un peaje público que deban pagar sus rivales, impregnado además con aroma a humillación". "Bajo ningún concepto el Atlético de Madrid va a colaborar en este intento de escarnio en el que se olvidan por completo los verdaderos valores del deporte y se fomenta la crispación y el enfrentamiento", ha añadido el club rojiblanco refiriéndose a todo lo que la prensa capitalina teñida de blanco ha defendido.

Vaya por delante que yo creo que hacer pasillo al campeón no es ninguna humillación, pero recuerdo a la par cuando los colchoneros ganaron su última final de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu y los blancos, con Mouriño a la cabeza, desaparecieron del terreno de juego sin esperar a que el campeón subiera a por el trofeo -igual es que era mucha humillación para ellos, al ser incluso en su propio campo-. Y también recuerdo cuando el Atleti se proclamó campeón de Liga en 2014 y el Madrid no le hizo el susodicho pasillo en el siguiente partido que ambos jugaron, y en el que se vieron las caras, en la final de la Champions. Que conste que no soy partidario del ojo por ojo y diente por diente, pero ahí lo dejo.

Igual para muchos de los que estén leyendo esta columna, sobre todo los madridistas, no serán argumentos válidos estos últimos que esgrimo, pero insisto en que me parece que la prensa ha sido la que ha echado por tierra ese posible pasillo. No obstante, estoy de acuerdo con el club cuando argumenta que al inicio de esta temporada, el Celta decidió no hacer pasillo y no hubo ninguna polémica, ni desde el Atleti ni desde fuera. Hasta el triunfo del Madrid este año, el equipo colchonero era el último campeón de Liga. ¿Alguien recuerda alguna polémica sobre si debía recibir pasillo de su primer rival tras conquistar el título? No, porque no hubo debate. En los últimos años en los que el Atleti ha ganado títulos, nunca hasta ahora se había generado una expectación ni una polémica tan exagerada y artificial como la que se está viviendo las últimas semanas. Ya cansa.