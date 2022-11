Ocurrencias de doña Irene (I)

Está haciendo correr ríos de tinta. Pero debemos aclarar -y aclaramos- que no aludimos a la… "Irene" del poeta y dramaturgo Leandro Fernández de Moratín, autor de El sí de las niñas. No: Nos referimos a otra señora, también llamada Irene. Y es ministra de Igualdad del Gobierno que preside el doctor don Pedro Sánchez. Y -como tal- fue la promotora de Ley del… "Sólo el sí es sí", en la que concurre:

a) Salió adelante, pese a la oposición unánime de los más cualificados profesionales en Derecho de este nuestro país… de sufridores. Ellos presagiaron -y señalaron con nombres y apellidos- las… nefastas consecuencias que provocaría la dicha Ley.

b) Una vez aprobada, se comprueba que la unidad de criterios que debe informar la aplicación de la misma (y de cualquier otra) brilla por su clamorosa ausencia. Dicho en paladino: Dependiendo de la Región y del juzgador (causas ajenas a la punición) unos juzgadores revisan sentencias y rebajan condenas que -a veces- suponen la libertad de peligrosísimos violadores; mientras que, para otros juzgadores, la Ley del… "Sólo si es sí" no supone la "revisión" de las sentencias condenatorias.

Lo que dejamos apuntado -apartados a) y b)- no precisa ser probado: Es de dominio público.

Ello supuesto, tenemos que concluir: Por aplicación de la Ley objeto de comentario se obtienen dos resultados incompatibles: Unos juzgados "revisan" las sentencias condenatorias y adoptan medidas que suponen rebajas de la pena impuesta e, incluso, la libertad de peligrosos violadores. Pero otros juzgadores no lo hacen así: Ni… "revisan" ni rebajan las penas impuestas, ni excarcelan.

Ambas aplicaciones de la dicha Ley no pueden ser conformes a Derecho. Una de ellas -no sabemos cuál- tiene que ser injusta. Lo que sí sabemos es que, por una parte, la dicha Ley no ha de producir, precisamente, efectos disuasorios en los peligrosos autores de relaciones sexuales al margen de la ley y de la moral. Y, por otra, la excarcelación de los dichos condenados tiene la condición de reversible: En una próxima "opinión" del autor de la misma, nos proponeos razonar que, los liberados por aplicación de la Ley "Solo sí es sí" pueden -y deben- volver al lugar del que no debieron salir: El talego.