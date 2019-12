'Keep Calm', PSOE

El PSOE andaluz debería sentarse a analizar la situación tan crítica que está viviendo y a la que se siguen aferrando a pesar de haber perdido el control y la serenidad. Los socialistas son tan necesarios para construir la democracia como cualquier otro partido, pero están pasando por el peor momento de su existencia. Lo saben, pero no se paran a analizar qué ha pasado, qué deben hacer para poner solución y emprender camino al futuro, sin rémoras. Esto supera a lo de Filesa. Pedro Sánchez ha superado en peligrosidad al ex presidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero. En aquella época, alguien de gran renombre y más talento político me dijo cuando Zapatero se postulaba a presidente: " Mariló: no sé si es tonto o peligroso". Obviamente, viniendo de una persona que había colaborado en la construcción de Andalucía, de España, su reflexión me hizo temblar. Estos pactos en los que Sánchez está subiendo al trono a lo que fue la llamada extrema izquierda y que ahora aparentan ser corderitos susurrando a Sánchez al oído, este Sánchez que está reforzando a los independentistas, este Sanchez que empodera a los etarras , este Sánchez que ha cabreado y roto a su propio partido, está incrementado una tensión que puede llegar a la histeria de algunos. Lo más recomendable para los andaluces es que nos permitan vivir en nuestra comunidad de manera serena, disfrutando de nuestras diversidades, potenciando una democracia más rica que aporte a todos y no señale, castigue o insulte a nadie. Zapatero le dijo a Iñaki Gabilondo, tras realizarle este una entrevista en Cuatro TV y que recogieron los micrófonos fuera de directo: "Nos interesa generar tensión, tensión, tensión". Esa es la estrategia que usa tanto la izquierda como la extrema izquierda: generar tensión en televisiones, redes sociales y hasta mensajes personales. Al PSOE de Andalucía le pedimos que asuma su realidad que es la sentencia condenatoria de los ERE, una sentencia con hechos probados que, aunque se haya recurrido al Tribunal Supremo, no cambiará porque los hechos probados son los hechos probados. Prepárense para años de ERE y casi 200 causas abiertas. Asúmanlo, reconózcanlo y trabajen para afrontar el futuro con forma y fondo de un buen discurso político renunciando a esa tensión e indultos que profieren, incluso algunas "advertencias", que nada favorecen a nuestra tierra. Hagan política y no deshagan políticos. Refunden su partido porque la democracia los necesita.