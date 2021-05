Se llama Khabane Lame y es una de las tantas sensaciones juveniles que arrasan en las redes sociales. Será por obra de gracia o por esto de los algoritmos de internet, que hace unos días me salió en mi perfil de una red social un vídeo de este joven. Pensé que era publicidad, pero oye, por curiosidad le di al play. Resulta que este joven, que vive en Italia, utiliza TikTok, red social que tienen más de 800 millones de usuarios -entre las que no estoy, ni falta que me hace por ahora- y graba pequeños vídeos para, digámoslo claro, poner en evidencia a los demás con una sutil inteligencia y sin mediar palabra alguna, todo a base de gestos.

Como ejemplo, en esta red de las dos t hay quien incluso se afana en pelar un plátano con cuchillo y tenedor -que también es lícito- con unos cortes que ni un arquitecto quisiera hacer más rectos, pues Khabane Lame lo desmonta simplemente mostrando cómo se pela un plátano con las manos. Pero es que hay más, porque en otro vídeo muestra a una persona que utiliza una máquina de esas que venden en la teletienda para ponerse calcetines. Sí, es verdad, la máquina existe y si se vende es porque debe haber gente que la compra. Pues nada, desmonta la supuesta utilidad de este aparato poniéndose los calcetines como hacemos todos. La cosa empeora cuando usuarios de TikTok, con esto de viralizar trucos, llegan a idear unas asas para, atención, beber agua de un vaso, con lo fácil que es cogerlo con las manos. En el vídeo también mostraba cómo una joven llegaba a convertir un tenedor en una cuchara con celo a la hora de comerse una sopa. Mi pregunta es: ¿tienes un móvil de última generación, conexión a internet, datos infinitos y en tu casa no hay cucharas o es que sois demasiados modernos?

Retos absurdos para una audiencia inútil que no sabe ni siquiera beber en un vaso de agua y ya no digamos sabe que, cuando un plato se ensucia, en lugar de destrozarlo con un martillo pues se lava. Inútiles al descubierto y que, además, buscan seguidores a más no poder con sus escasos conocimientos de la vida -aunque también puede que lo hagan para buscar nuevos seguidores, que nunca se sabe- que este joven pone en su sitio sin apenas abrir la boca, con una comunicación simple, efectista y que evidencia lo ridículos que somos todos, a veces, cuando intentamos dar nuestro mejor perfil en las redes para gloria personal y deslumbrar a nuestra pequeña audiencia, que de esos y de esas también hay.