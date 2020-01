Importancia de "un comino"

Disculpen!: Al autor de esta publicación le resulta ineludible la referencia, con ánimo de estricta crítica, a determinados.. eventos. Algunos de ellos traen causa de las movidas que el momento político nos depara, quizás con excesiva carga de ostentación. Otros son fruto, simplemente, de la llegada de los Reyes Magos de Oriente. Ello suele ser motivo de buenas noticias. En consecuencia, son siempre bien recibidas.

En todo caso, los asuntos a los que Las Tendillas pretende aludir en el día de hoy resultan de muy reciente ejecución. Y los resumimos de la siguiente guisa. Sucedió hace tan solo unos días: Por mor de un interminable rosario de amaños políticos -de consecuencias que están por ver- y pese al inaguantable espectáculo de insultos, amenazas de diverso pelaje (incluidas las relativas a procedimientos penales, proferidos por algún que otro interviniente, es lo cierto que, a propósito del proceso de investidura, don Pedro Sánchez ha podido acceder, con todas las de la Ley (que se dice en estos supuestos) a la Presidencia del Gobierno de las Españas.

Obviamente, el acaecimiento está siendo objeto de celebración por parte de sus fieles seguidores, que no son otros que aquellos que lo auparon a la poltrona presidencial con sus votos. Entre ellos, se encontraba una tal… Monserrat Bassa -diputada de ERC- que no tuvo el más mínimo reparo en afirmar, públicamente: "Me importa un comino la gobernabilidad de "España". Obviamente, de la actuación política de la susodicha y sus secuaces nada bueno cabe presagiar. Pero… ¡ojalá nos equivoquemos!, y, en consecuencia, el tan cacareado Estado de Bienestar siga preocupándose de que por mor de la "gobernabilidad" que "importa un comino" a algunos políticos, todos podamos satisfacer nuestras necesidades básicas. En consecuencia -y por citar solo un par de ejemplos- que las residencias para mayores Fundación Mármol, de Priego, de titularidad seglar; y San Rafael, regida por las Hermanitas de Mayores Desamparados con la inestimable colaboración de personal seglar en nuestra ciudad, sigan colmando de Reyes Magos (léase ilusión) a los abuelos que cuidan con tanto cariño y esmero.". Ellos (los abuelos) también precisan de la "gobernabilidad de España", aunque a alguien le importe… "un comino".