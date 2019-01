'Fritur' y el resacón

Ya están nuestros políticos -fotos vienen, fotos van- en otra edición de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) -Fritur, en el argot periodístico, ¿por qué será?-. Pobrecitos, nuestros políticos, con lo poco que les gusta salir en los retratos. Ya se sabe, las municipales están a la vuelta de la esquina y toca inmortalizarse en cuantas más instantáneas mejor, aunque haya que hacer de tripas corazón para el PSOE, perdón -en qué estaría yo pensando- para el pose obligado por las circunstancias con el enemigo político. A algunos de los cargos públicos cordobeses de postín se les ha visto echar mano del antídoto anti malos ratos que en día de moción de censura predicara la Pantoja del brazo de Julián Muñoz -el antídoto del "dientes, dientes, que es lo que les jode"- a la hora de esbozar una sonrisa forzada para retratarse junto al recién estrenado presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien se ha paseado por el maremágnum de pabellones y stands de todos los colores y tamaños que pueblan la feria cual Juanma Salvador Gaviota.

Ya están nuestros políticos en Fritur, perdón Fitur, en esa cita en la que cada año muchos de los asistentes -no sólo políticos, también periodistas, etc., etc.- se lo suelen pasar pipa en la animada vida nocturna de la capital, con aventuras incluso para algunos al más puro estilo de Resacón en Las Vegas,quehaberlas haylas. Mejor corremos un tupido velo, que me estoy desviando. Y no sólo le toca a algunos pasárselo pipa en Fritur animando aún más esa animada vida nocturna de la capital, también a la hora de dejarse seducir por ágapes varios en los que hay mucha copa, mucha croqueta, mucho canapé, mucho invitado... mucho ejercicio gastronómico, eso sí, con denominación de origen, para que todo quede en casa. Yo me lo guiso, yo me lo como todo al cuadrado o mejor al cubolibre.

Ya están nuestros políticos en Fritur, perdón Fitur, para presentar la oferta cordobesa a los periodistas que hasta allí se han desplazado enviados por sus medios ¡CORDOBESES! Bueno, no voy a ser malo, también acuden a las presentaciones de la oferta cordobesa profesionales de la información de ¿otros puntos del país? ¿de medios internacionales? Haberlos haylos, aunque como reza el dicho gallego, "lo que hace falta es encontrarlos". Eso sí, al César lo que es del César y no sólo de las presentaciones a los medios locales desplazados vive esa oferta, en la que este año destacan las cuatro declaraciones de Patrimonio Mundial que ostenta la capital -la Mezquita-Catedral, el Casco Histórico, los Patios y Medina Azahara-, las dos de la provincia -las tamboradas de Baena y el oficio de piedra seca de Los Pedroches- y las dos declaraciones compartidas -el flamenco y la dieta mediterránea-. Menos mal.