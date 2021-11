Cuenta Suetonio en sus Doce césares que Augusto tomó como lema personal este oxímoron: Festina lente, Apresuraos lentamente. Y fue así, con una actitud inexorable y decidida, pero sin premuras, como reedificó el sistema político romano dejando atrás la última y azarosa etapa republicana para cimentar el imperio que dominaría más de medio milenio el mundo conocido. De igual modo, se atribuye al primer emperador de Roma otra máxima que refuerza esa misma idea: Sat celeriter fieri quidquid fiat satis bene -Suficientemente rápido se hace aquello que se hace bien- y que deberían grabarse a fuego la inmensa mayoría de políticos actuales que deciden -o mejor, actúan- a golpe de impulso, corazonada, algarada y encuesta.

La historia avanza a pasos lentos. Unas veces, la política se adelanta sin encomendarse a Dios ni al diablo; otras, se atasca en su ensimismamiento y no siempre marcha al ritmo de la sociedad a quien debe liderar. Que, siendo claros, nunca es de sentimiento unánime. Ni siquiera abrumadoramente mayoritario, dada la natural fragmentación social. Los programas políticos no son recetarios, ni manuales de instrucciones, ni cheques en blanco. Sencillamente, porque son tan amplios y deben abordar tantos asuntos que ni uno sólo de ellos recibiría el completo apoyo de un elector. Cada votante pergeña un programa que responde a su realidad más cercana. Y no es igual el campo que la industria o los servicios, ni el interior que la costa, ni las grandes urbes que las medianas o los pueblos.

No es exigible cambiar el mundo en unos años. Eso es un instante en la historia. La pandemia iba a acabar con todo y ni siquiera vemos el sencillo gatopardismo de que todo cambie para que nada lo haga. Pero ellos son así. Confunden el apoyo en las urnas para gestionar una ciudad, una región o un país durante los próximos cuatro años, con la extracción de Excálibur, como si fueran el rey Arturo redivivo. Y quizá por eso, la urgencia por trascender les corroe. Y como las prisas son malas consejeras, proponen infinitamente más de lo que concluyen. Corren como Forrest Gump y no llegamos a ningún sitio. Con lo fácil que sería hacer algo bien y no mucho de aquella manera.

Vespasiano representó el Festina lente como un delfín -símbolo de la agilidad-enroscado en un áncora, que lo es del aplomo. No soy capaz de encontrar a ningún líder que aúne ambas cualidades. Seguiré buscando.