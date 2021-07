Euroresumen

Euro 2020, regreso al futuro. Bilbao se borra. España sin madridistas. El positivo de Sergio. Ericksen y el fantasma de Antonio Puerta. Cruyff nunca jugó en Países Bajos. Luis Enrique sentado en la nevera. Sevilla pita a los suyos (¡cómo hemos cambiado!). Kiko y "el tema de lo que es Koke a la hora de lo que es salir a presionar arriba". Neuer y el brazalete arcoíris. El rugido de las gradas. Ronaldo mueve una botella y la bolsa entra en pánico. El portero de Eslovaquia jugando al voley. Lewandowski bailando el himno. Laporte, el primer francés que marca para España. Busquets y diez más. Naranjito. Los africanos de Francia inventándose La Marsellesa. La máscara de Rüdiger. El abrazo nostálgico de Cristiano y Benzema. El grupo de la muerte es una locura. Gales de rodillas, Dinamarca de pie: al principio y al final. Van der Vaart y la foto de Las Rozas. El mal del comentarista. Bachmann y Robin (Olsen). El capitán de Portugal patea el brazalete. Lo de Simón (unai no más). El Hazard bueno es el hermano. Dice el Yuyu que el jugador croata que firma más autógrafos es Bolibic. 28J, día del fútbol europeo. El penalti de Mbappé. Inglaterra gana, por fin, a Alemania con un gol legal. La entrada asesina de Danielson. La peña que señala cuando se ve en la vídeopantalla. Camacho, la némesis de Maldini (el calvo). Simón y Oyarzabal: gora España. Chiellini tiene 15 años menos que yo y parece mi abuelo. Mientras Barella marca, Ciro permanece immobile. Spinazzola, el más rápido, se rompe en carrera. Chadli el efímero. Emerson Palmieri: ¡qué gran nombre para un trompetista! "República", "Checa": sin duda, el equipo de Alberto Garzón. Pocas parejas más fieles que Hummel y Dinamarca. Dice Luque que con los cambios que ha hecho Silhavy "se ha cargado la transición": lo mismito que Pedro Sánchez. Karmencik, el checo que se llama como mi vecina. El Olímpico de Roma coreando con oles los pases de Inglaterra. Morientes, en los minutos de la basura: "Los dos equipos están deseando que el árbitro se lleve el pito a la boca". Ortuzar, el escocés: que alguien le deje un espejo, please. Fratelli d'Italia. Pedri se hace hombre. Tikitaka, tik tok y tuca tuca. Este Olmo también da peras. La lección de Lucho. Marca Morata (¿lo habrá celebrado Alice?). Falla Morata (¿lo habrá celebrado Alice?). Harry Kane is a hurricane. A la hora de entregar este artículo, la final ítalo-británica está a punto de empezar. La veré en mi terraza, con una cerveza. Mediterráneamente. A ver qué pasa.