Errores ortográficos: la coma ( y III)

Dizque… "Lo prometido es deuda". Y lo admitimos. En consecuencia, el autor de este comentario crítico se encuentra en situación de entrampado con sus lectores, a los que adeuda una "opinión" "prometida". El dicho autor de esta publicación reconoce humildemente que no le va a resultar tarea fácil efectuar el… pago de la dicha "deuda", que consiste en analizar el titular de esta publicación en sus distintas variables. Son muchas. Y no solo… ortográficas:

Para el diccionario oficial, la coma (,) tiene la condición de "signo ortográfico". Pese a esta circunstancia, al usarla no solo podemos incurrir en falta de ortografía sino en otras de variado pelaje. Nos parece así porque, a su vez, el mismo diccionario predica, respecto del dicho "signo", lo siguiente:

Marca gráfica que, sin ser letra ni número, se emplea en la lengua escrita para contribuir a la correcta lectura e interpretación de palabras y enunciados; p. ej., los signos de puntuación.

Dicho en román paladino: "… la correcta lectura e interpretación de palabras y enunciados" depende del lugar en que ubiquemos las comas. De tal suerte que, si la coma está en su sitio, el enunciado dirá lo que pretendemos. Pero, en caso contrario, nuestro escrito dirá algo distinto de lo pretendido. Tratamos de razonar el aserto:

a) Los residentes, contagiados, no pueden viajar.

b) Los residentes contagiados no pueden viajar.

El análisis comparado de ambas locuciones arroja los resultados siguientes: Las palabras de ambas locuciones son idénticas. Sin embargo, el contenido de las oraciones gramaticales que forman es completamente distinto:

En a), podemos prescindir del atributo (explicativo) -"contagiados"- sin alterar un ápice el contenido de la oración gramatical. Es decir: Podemos aseverar que "Los residentes no pueden viajar". Porque es cierto. (Todos están... "contagiados").

En b), por el contrario, no podemos prescindir del adjetivo (especificativo) sin menoscabo del contenido de la oración. Es decir: en este supuesto, si aseveramos que "Los residentes no pueden viajar" faltamos a la verdad. No es cierto.

Es decir: Por mor de la incorrecta (por acción u omisión) utilización de las comas podemos incurrir en errores que, a juicio de Las Tendillas, no debemos calificar de… ortográficos. Porque devienen en colosal estropicio… gramatical.