Pero aquí abajo, abajo / Cerca de las raíces / Es donde la memoria / Ningún recuerdo omite / Y hay quienes se desmueren / Y hay quienes se desviven / Y así entre todos logran / Lo que era un imposible / Que todo el mundo sepa / Que el Distrito Sur / Que el Distrito Sur también existe. Esta es, adaptada por supuesto, la estrofa final de una canción de Joan Manuel Serrat, o mejor dicho, de un poema de Mario Benedetti, El Sur también existe, que clama, como quien clama en el desierto, el Distrito Sur de Córdoba. Los vecinos de esa zona de la ciudad se han echado a la calle en los últimos días para decirle al Ayuntamiento que el Sur también existe, que no quieren un parking provisional, proyectado por el Consistorio, en los terrenos del derribado Pabellón de la Juventud, sino que en esos terrenos lo que anhelan es que se construya el polideportivo con piscina prometido, que haya un compromiso real municipal y una hoja de ruta para que eso sea así.

Y es que estos vecinos, que residen en un distrito que es uno de los barrios más pobres de España según el Instituto Nacional de Estadística (INE), ya no se creen nada y están hartos de promesas que, como ellos mismos defienden, no valen nada. Pasan los gobiernos municipales de cualquier color e ideología y los equipamientos deportivos y culturales prometidos por unos y otros, además de los planes que podrían impulsar el desarrollo de esta zona desfavorecida, siguen injustamente durmiendo el sueño de los justos. El edificio de la Normal de Magisterio, del que aún no puede disponer el distrito por unas deficiencias en las obras, el Estadio de San Eulogio y el propio futuro de lo que fue el Pabellón de la Juventud son esa terna de incógnitas que el Consejo de Distrito Sur quiere que el Ayuntamiento despeje ya de una vez para el bien de esta zona.

En el último Pleno municipal, todos los grupos rubricaron una moción por la que el Ayuntamiento se comprometía a impulsar actuaciones para el desarrollo de la zona. Habría que preguntarle a los vecinos si se creen esta moción, la enésima ya en tantos y tantos años. De momento, hace unos meses se aprobó otra para luchar contra la proliferación de casas de apuestas en el Distrito Sur que aún no se ha puesto en marcha. Los vecinos miran al Norte, al Este y al Oeste de la ciudad y se sienten ciudadanos de segunda. Ven que, mientras se actúa en otros lugares, en sus barrios continúan con "falta de espacios para la juventud, zonas insalubres, el incremento continuo de la pobreza, una descentralización municipal que es inexistente, infraestructuras ruinosas y sin proyectar...". Pasan los años y lo más penoso es que quienes allí viven tengan que seguir clamando para que se enteren de una vez desde el Ayuntamiento de Córdoba que el Distrito Sur también existe.