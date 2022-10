Carta a un lector (II)

Sigo contestando el mensaje de un lector (y amigo) que me dice: "Sigo leyendo tus publicaciones. Y, quizá debido a mi condición de docente, llama mi atención tus duras críticas al "sistema educativo". Pero, en mi opinión, el "sistema" objeto de tus críticas algo bueno debe tener. Creo. Porque…". Recibí algunos... consejos relativos al dicho "mensaje", que resumo:

Maricarmen -cualificada funcionaria de la Junta de Andalucía- me dirige el comentario siguiente: "Perdónalo: no sabe de lo que habla".

No me corresponde valorar el contenido del "mensaje" al que aludo. Pero ello no me impide enjuiciar el… "comentario" de Maricarmen: Además de decir lo que sabe; en ella concurre el mérito -poco frecuente- de que sabe lo que dice.

Por otra parte, Ana -extraordinaria docente de la misma Junta- me comunica: "Me dejas intrigada. De todas formas, me anticipo a lo que nos contarás la semana próxima y te digo que, aunque no tuvieras clases presenciales, tu eres fruto del sistema educativo: Te preparaste a distancia, pero los contenidos y la evaluación fue la misma que para los alumnos que asistieron a clase".

Tu… opinión coincide con la de otros (muchos) lectores. Ello no implica que hayas… atinado en tus… asertos. Creo que no has dado una en el clavo:

Con el paso del tiempo, no descarto relatar, públicamente, mi complicada existencia, que pienso elaborar autobiográficamente o a cargo de otras personas que se me vienen ofreciendo. Pero… hoy no es mi día para ello. Pese a esta circunstancia, yo -como tu- también me… "anticipo". Y te facilito, ya, los siguientes datos biográficos, que no son únicos ni los más importantes:

No soy fruto del "sistema educativo" al que aludes. Tampoco recibí "enseñanzas". Ni "a distancia" ni presenciales. Ni fui… "evaluado" jamás. Para todo ello precisaba la condición de… "alumno", que nunca tuve. Porque me sometí a examen… por libre -que no a evaluación (solo para alumnos)-, a fin de obtener el reconocimiento oficial de mis estudios. Obtuve calificaciones que no refiero: Me da cosa… Una vez terminados mis exámenes en la Universidad -y pese a carecer de doctorado- un grupo de prestigiosos catedráticos me invitaron a dar clase, que, con mucho gusto, impartí a unos 800 pupilos.

Me resta por continuar la "Carta a un lector". Y a don Pedro. Lo haré en una próxima edición.