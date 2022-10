Carta a un lector (III)

Debo reconocer -y reconozco- que el titular con el que encabezo esta publicación carece, ya, de vigencia: La… "Carta a un lector" devino en… "Carta a unos pocos lectores". Porque, como habrán podido comprobar quienes han tenido a bien leer mis precedentes "opiniones", la… "Carta" de referencia no la dirigía solamente a "un lector", sino que contestaba (como mínimo) a los "comentarios" de dos lectoras. Además, me queda por considerar -examinar- el mensaje de un amigo -don Pedro- del que tuve el honor de aprender mucho sin que él me enseñara y, entre otras consideraciones, se dignó dirigirme la nota siguiente:

"El mensaje de WhatsApp de tu 'lector y amigo' incurre, en mi modesta opinión, en una incoherencia manifiesta: confunde el culo con las témporas". "Que el sistema educativo, que tu criticas, tiene cosas buenas nadie lo ha negado. Pero parece que tu 'lector y amigo' (¿es socialista, acaso?) para no reconocerte que también tiene cosas malas, se sale por la tangente que tú llevas muchos años escribiendo".

"Y yo me pregunto, ¿Qué tienen que ver tus críticas puntuales y acertadas al sistema educativo con que llevas muchos años escribiendo?". "Creo que le respondes muy bien"."…/…" "Un fuerte abrazo".

Es para mi un honor -y motivo de agradecimiento- el contar con lectores (muchos) de mis publicaciones. Algunos, desde años ha. Respecto de la pregunta que me formula don Pedro, solo puedo decir que comparto totalmente su opinión. Digo. Porque -en efecto- mis críticas -que él califica de "puntuales y acertadas"-, cosa que -obviamente- agradezco al sistema educativo nada tienen que ver "con que lleve muchos años escribiendo". Pero, el hecho de que comparta su opinión no me impide que encuentre plenamente justificado el "mensaje" de mi… "lector y amigo". Porque, posiblemente, ha concluido, como otros muchos lectores, que mis publicaciones son fruto del "sistema educativo". O, dicho en paladino, de un… aprendizaje. Si la dicha… "conclusión" deviniera en autenticidad, el dicho… "lector y amigo" -y quienes como él pensaran- incurriría en aparatoso error: Porque, como dejo ya indicado, nunca tuve la condición de alumno; ni -en consecuencia- recibí enseñanzas de nadie, tal como trataré de probar en mi próxima "opinión". Con una finalidad concreta: "Desfacer entuertos" y eliminar… "intrigas".