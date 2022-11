Barbaries de un legislador (I)

Noticia: "La seguridad de los pacientes, a debate en el Reina Sofía". El autor de esta "publicación" tuvo el honor de comentar el dicho "debate" en su "opinión" del pasado sábado en publicación que -sobre el mismo asunto- encabezó con el siguiente titular: "Seguridad del paciente".

Todo lo relacionado con la salud resulta, siempre, del máximo interés para todo quisque. La "Seguridad del paciente" -a la que aludimos- es también un factor que afecta a la salud. En consecuencia, resulta ser elemento susceptible de la máxima protección.

Pero, el… "paciente", además de los particulares derechos y obligaciones que la ley le otorga expresamente por su condición de enfermo; es titular de un interminable rosario de derechos y obligaciones que, dada su condición de persona física, resultan de obligado cumplimiento en todo caso.

Ello supuesto, podemos afirmar que la… "seguridad del paciente" es función del respeto -y cumplimiento- de los dichos deberes y obligaciones por quienes estén obligados a ello.

A los fines de dar a conocer los "derechos y obligaciones" referidos, no resulta imposible el comprobar que, en la mayoría de los centros de salud, las paredes de los mismos suelen estar empapeladas con carteles comprensivos de los referidos… "derechos y obligaciones".

Nos resta por ver si, en efecto, los dichos… "carteles" resuelven el problema al que aludimos.

A juicio del autor de esta "opinión", los referidos rótulos carecen de la más mínima trascendencia. Y ello por una serie de razones que, "con la claridad del sol de medio día" -en el decir de Las Partidas- trataremos de razonar en una próxima edición.

En todo caso, podemos anticipar -y anticipamos- que, a juicio del autor de esta "opinión", los… "derechos y obligaciones" de referencia no solo no se cumplen. Es que, además, no pueden cumplirse: Están afectados de imposibilidad metafísica de su observancia. Por mor de la expresión literal de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, comprensiva de la… (mal) llamada "Ley del paciente", sí que cabe concluir la falta de conocimientos lingüísticos y de sentido común de los que hace gala el legislador. Pero, la invocada Ley resulta de imposible aplicación. En consecuencia, los… "derechos y obligaciones" que se atribuyen al… "paciente", evidencian -por desgracia- la imposibilidad de ejecución de los mismos.