Allá donde nos lleve el viento

Cuando le llegó el momento de jubilarse, él, que era catalán, que había vivido por razones laborales toda su vida en Madrid, casado con una gallega, con su segunda residencia en Andalucía y sus hijos dueños de un restaurante en las afueras de San Sebastián, se preguntó dónde pasar sus últimos años de vida. A favor de Madrid jugaba que era donde tenía sus mejores amigos y los médicos que controlaban sus múltiples achaques. En contra, que, habituado a vivir en el extrarradio en un adosado con jardín, tras enviudar la casa le quedaba grande y solitaria. Sus amigos le aconsejaban venderla e irse a un apartamento al centro de la capital, donde residir rodeado de tiendas, restaurantes, teatros y actividad constante. Pero no soportaba el ruido, ni las aglomeraciones. La idea de volver al Ampurdán de su niñez le atraía. Conservaba algunos amigos, el clima y sus pueblos le parecían perfectos y la calidad de vida pese a las quejas de sus habitantes, inmejorable. Pero sus ideas no eran muy populares por allí y eso le distanciaba de la tierra que le vio crecer. Algo similar le ocurría cuando pensaba en San Sebastián. Estaban allí sus hijos y pronto también sus nietos; la ciudad bellísima y la sociedad ofrecía unos servicios públicos dignos de Suecia; pero no era feliz los días de lluvia, ni apreciaba el color plateado de sus nubes grises y, pese a que le parecía tierra noble e ideal para jubilados, se cabreaba ante la autocomplacencia de una ciudadanía satisfecha con lo que tenía, que se negaba a cambiar nada. Ciertamente era un lugar cercano a la perfección, pero a él le gustaban las sociedades inquietas. En Andalucía, sin embargo, sentía en sus calles el deseo por evolucionar. Disfrutaba del sol, de la alegría de sus gentes, de la creatividad presente en cada rincón y hasta del caos inherente a una tierra donde el desorden forma parte de la vida y las pasiones. Pero a veces suspiraba por la brisa serena del norte. Su mujer le insufló un alma celta, sentimental, con niebla, bonhomía y dudas, que le daba paz, pero el tiempo que le quedaba no quería hablar en voz baja.

Así que estaba hecho un lío. Finalmente optó por comprar una autocaravana y desde entonces recorre la geografía española descubriendo lugares que confirman su agradecimiento por ser ciudadano de un país tan hermoso y plural. Ayer me llegó un mensaje suyo desde Salamanca. Le pregunté por dónde pasaría la Navidad. "No lo sé", me contestó, "allá a donde me lleve el viento, en España siempre será un lugar perfecto".