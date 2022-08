Uno de los temas del verano está siendo el documental Hechos probados (2021), del director Alejo Moreno (Sevilla, 1984). Aprovecha la historia de Agapito García para exponernos cómo se las gasta Hacienda. Se puede ver gratis en internet, gracias a Idealista; y merece mucho la pena (que da). Cinematográficamente, está muy bien filmado. La metáfora visual del mecanismo macabro de un reloj para explicar el minucioso engranaje de la Agencia Tributaria resulta exacta e inquietante.

Son muchas las lecciones que extraer de la película. Si me perdonan el corporativismo, la primera es que mostrar la verdad a través del arte o del periodismo presta un gran servicio a tu nación y a tus compatriotas. No hace falta ser, como tendemos a pensar, director general de nada o un consejero de la Junta. Al bien común se contribuye casi mejor por libre. Me extrañaría que, después de este documental, no se terminen revisando las prácticas de Hacienda.

Porque su mensaje principal es que controlar el sistema tributario, bajar impuestos y reconocer los derechos de los ciudadanos no es una política liberal, sino de primera necesidad. Las posturas de todos los partidos de considerar los impuestos como una herramienta de nivelación social y, por tanto, intocables si no es para subirlos, viven ancladas en concepciones del pasado y en construcciones teóricas muy alejadas de la realidad económica de las familias y de las empresas. Además, son interesadas, porque luego el dinero se lo gastan ellos.

El documental sostiene que el Estado del Bienestar ha mutado en el Bienestar del Estado transformando a los ciudadanos en siervos y al Derecho en un arma masiva de control. Muestra, con la ayuda de abogados, catedráticos y funcionarios de primer nivel, no que el Emperador va desnudo, sino que se ha puesto una armadura negra impenetrable.

Otro acierto es el retrato del protagonista. Agapito desbarata cualquier prejuicio de que nos hallemos ante un panfleto propagandístico neoliberal. Por la autenticidad de su biografía, por la tragedia de la historia y también por el temple heroico que demuestra, junto con sus muy comprensibles desfallecimientos, que nos lo acercan. Tanto su origen humilde como su empuje emprendedor, pasando por su afición al alpinismo, dibujan el perfil de hombre solitario, persistente, fibroso y austero. Un espartano en las Termópilas frente a las huestes tributarias del Jerjes hobbesiano.