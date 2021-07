Otro PSOE para ganar elecciones

Asánchez le tienen sin cuidado las lealtades, pero le importa mucho que alguien de su entorno admita que no comparte su criterio. Las cunetas están plagadas de cadáveres que mantenían una sólida amistad con él pero le llevaron la contraria. Ni se inmutó: prescindió de ellos, aunque a Pepe Blanco le debiera todo en política y Antonio Hernando fuera uno de sus mejores amigos.

Iceta dijo ayer que siente dejar Administraciones Públicas, aunque conociéndolo, en nada se sentirá encantado en Cultura. No tendrá el peso que tenía, ni se sentará en la mesa con los independentistas. Lo suple una Isabel Rodríguez que no está por la España federal como Iceta, sino que le preocupa la España rural, que languidece por la falta de proyectos, de medios y de gente. El actual Gobierno no es igual que el anterior.

Con las tomas de posesión se cierra el primer capítulo de la operación Ganar elecciones y se inicia el segundo, el del partido. El Gobierno estaba abrasado y desprestigiado, necesitaba un vuelco total y Sánchez ha cambiado todas las fichas cruciales... excepto la suya. Toca reestructurar el partido, relanzar un PSOE en decadencia. Lastra seguirá mandando como vicesecretaria, aunque dedica más tiempo al Congreso que a Ferraz, y todo indica que Santos Cerdán acabará siendo secretario de Organización. Aunque no es seguro. Pero lo que prepara Sánchez es una Ejecutiva con caras nuevas y jóvenes que, tras dos años fogueándose en ministerios, puedan convertirse en referencias territoriales.

A Sánchez le preocupa que el PSOE pierde mucho fuelle, que la operación Cataluña no va por los derroteros esperados, que los indultos han hecho un roto y que la economía y el empleo pueden echar por tierra otro mandato. Para lograrlo, ha cambiado el Gobierno; y en pocas semanas cambiará de arriba abajo el partido. Si hay que recuperar caras que defendían otras posiciones y dejar de lado iniciativas que eran inamovibles, se hace. Lo que haga falta para ganar en 2023 o 2024. Como sea.