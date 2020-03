El pintor cordobés Francisco Escalera repasará en una retrospectiva sus 25 años de trayectoria

Los próximos meses se presentan llenos de proyectos para el pintor cordobés Francisco Escalera y uno de los más interesantes será la celebración de una exposición retrospectiva o de "media vida"en el Centro de Arte del Paisaje Español Contemporáneo Antonio Povedano de Priego de Córdoba.

La inauguración está prevista para el 10 de octubre y en ella presentará una selección de alrededor de una veintena de pinturas de sus últimos 25 años de profesión.

Su primera exposición fue en 1992, en la Galería Estudio Juan Bernier (cerrada recientemente), por lo que el artista lleva 27 años pintando ininterrumpidamente, una labor a la que se dedica en exclusiva.

Cuando cumplió un cuarto de siglo de trayectoria no pudo celebrar una muestra en Córdoba por la falta de espacios expositivos. "No encontré ningún sitio apropiado y tampoco me lo pusieron muy fácil", asegura. Por eso, cuando recibió la invitación del Ayuntamiento de Priego y del Patronato Lozano Sidro, le pareció una "idea fantástica".

Las obras de Escalera están realizadas en técnica mixta sobre lienzo, son en su mayoría de gran formato y se enmarcan en la pintura realista. Actualmente, seis de ellas se pueden ver en la exposición colectiva Islas al mediodía, en la Sala Vimcorsa. Se trata de Ciudad XXV; Arte y ciudad, efecto de luz; Paisaje industrial P.R. 77 y tres obras fruto de su estancia en Italia; Río Arno desde el puente Vecchio. Venecia, Desde el puente de los Descalzos. Venecia y Hacia el mausoleo de Adriano. Roma.

Aparte, el artista cordobés está participando en otra colectiva en la Galería El Claustre de Gerona bajo el título de Realismos, en la que presenta tres piezas, una de ellas del casco histórico de esa ciudad, otra del lago de Bañolas y una última de la serie Guadalquivir, en la que está trabajando actualmente.

Su obra ha encajado tan bien en esta galería que incluso le han propuesto hacer una individual, aunque este proyecto tendrá que esperar debido a la cantidad de planes que tiene para los próximos tres años. "No me quiero poner más presión porque mi pintura lleva su tiempo y trabajando más rápido a lo mejor el público no lo percibe, pero yo sí noto que a la pintura le faltan pequeños detalles", explica Escalera.

Por otra parte, Francisco Escalera ha colaborado recientemente en el monográfico Literatura y Compromiso, con el que la revista literaria Ánfora Nova celebra sus 30 años de trayectoria. La obra incluye creaciones de 125 autores de más de 20 países y se abre con un poema inédito de Juan Ramón Jiménez.

El artista cordobés ha aportado Utopías 2001- Fantasía III 2014, una serigrafía intervenida; esto es, una obra realizada en 2001 sobre la que hace dos años intervino con un dibujo a lápiz, de forma que se han hecho una serie de modificaciones en el original.

En esta edición de lujo con 240 páginas impresas a color y encuadernadas han colaborado escritores como el Premio Cervantes Sergio Ramírez, Fernando Arrabal, María Victoria Atencia, Manuel Mantero, Rafael Ballesteros, Rafael Guillén, Antonio Garrigues Walker, Luis Antonio de Villena, Care Santos, Francisco Morales Lomas, Manuel Gahete, Ángeles Mora, Juana Castro, José Infante o Raquel Lanseros.

Igualmente, ha participado en una exposición configurada con las obras artísticas del monográfico Literatura y Compromiso, clausurada hace unos días en el Palacio de la Merced.

También en relación con esta revista, Francisco Escalera ha ilustrado con su obra Marisma E.P. 95 el poema manuscrito Amanece, de Federico Mayor Zaragoza (exdirector general de la Unesco), en una edición limitada compuesta por 125 serigrafías originales estampadas sobre cartulina Rives Tactile de 250 gramos. Las obras están numeradas y firmadas a lápiz por los autores y la tirada se distribuirá entre personalidades de numerosos países.

Por último, entre los proyectos futuros del pintor cordobés hay una exposición individual para principios de 2021 en la Galería Hauriè de Sevilla, donde presentará obras recientes de las series Guadalquivir e Italia. Esta sería su tercera individual en dicho espacio expositivo.