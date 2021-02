'En palabras de Jo… Mujercitas' descubre el lado más desconocido del clásico en el Gran Teatro

El Gran Teatro de Córdoba acoge este viernes 26 de febrero En palabras de Jo… Mujercitas, una obra de Lola Blasco donde se narra el proceso de escritura de la famosa pieza de Louisa May Alcott, que tanto ha influido en muchas y diferentes mujeres de generaciones posteriores, e intenta recomponer la vida y la obra de la autora a partir de las pistas que existen.

Dirigido por Pepa Gamboa, el montaje cuenta con un sólido reparto integrado por Paula Muñoz, María Pizarro, Carolina Rubio, Clara Sanchís, Maite Sandoval y Andrea Trepat, que interpretan a los personajes de la novela y a la propia autora.

Lola Blasco, Premio Nacional de Literatura Dramática, hace uso de otras piezas de la escritora americana -dramas y novelas eróticas, entre ellas- y de sus firmes convicciones políticas y feministas para revisitar Mujercitas "desde la ironía, desde el presente, desde el doble significado, desde lo que leyendo entre líneas y a la vista de su biografía pensamos que quería decir la autora", explica.

Tomando como partida un hecho histórico, la censura que Alcott sufrió en su obra -en 1880, poco antes de morir, tuvo que ver cómo sus editores suprimieron capítulos enteros-, se da cuenta al público de la revolución que en Mujercitas se esconde, del conflicto que su autora sufrió al escribirla, de lo que supone ser mujer y escritora en su época, pero también en la nuestra.

El espectador asiste a una nueva lectura del clásico en la que se habla de la valentía femenina y de esas revoluciones que, aunque discretas, son capaces de cambiar una época, de producir movimiento. Quizá por ello el texto ha dejado huella en miles de mujeres, entre ellas, han reconocido su influencia figuras como Gertrude Stein, Patti Smith, Simone de Beauvoir y Joyce Carol Oates.

En palabras de Jo… Mujercitas aprovecha el drama que ya contiene en sí misma la célebre pieza para hablar también del drama de la mujer en la época victoriana, la del corsé y también la época en la que la prostitución se extendió por doquier. El momento histórico en el que multitud de lectoras pedían a la autora en sus cartas que Jo se case… "No han entendido nada", dirá Alcott con tristeza.

La crítica ha elogiado de manera unánime este montaje, que califica de "verdaderamente sutil, exquisito, ágil, divertido, duro y profundo a la vez". Una propuesta "que plantea con rigor el universo personal, literario, moral, político y sociológico no solo de Louisa May Alcott, sino de las mujeres del siglo XIX" y a través de la cual, las mujeres y los hombres de hoy llegarán a la conclusión de que las cosas no han cambiado tanto como podría parecer.